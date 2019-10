Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Nonla sentenza della Corte europea dei diritti umani sull’ostativo. Si tratta di una decisione, secondo me assunta senza avere una reale conoscenza della mafia, che rischia di riconoscere spazi di libertà a detenuti mafiosi condannati al carcere duro con il 41bis”. Lo dichiara Michele, vicepresidente del gruppo Pd Camera. “La Corte avrebbe dovuto considerare con maggiore attenzione la specificità dell’associazione mafiosa in Italia, dove l’affiliazione avviene con un giuramento. Pertanto, senza un sincero pentimento e la collaborazione con lo Stato da parte degli affiliati alle cosche, questo legame rimane per tutta la vita. Se si arriva a concedere, come ha disposto la Corte Europea, i benefici penitenziari a chi resta invece a tutti gli effetti parte dell’organizzazione ...

TV7Benevento : Ergastolo: Bordo (Pd), 'non condividiamo Cedu, aspettiamo anche Consulta'... -