Giovanni Iannelli | morto ciclista caduto in volata Aveva sbattuto testa contro muro

Ciclismo - “Avversari in corsa - fuori tutti amici” : il ricordo di Giovanni Iannelli. Ci ha lasciato a 22 anni - incidente in corsa : Difficile trovare le parole quando si piange la scomparsa di un amico, un compagno di squadra, o anche solo di un avversario di gara. Ma soprattutto difficile pensare che una corsa, dove al suo interno viaggiano ambizioni, speranze e si mette in campo tutta la passione per il proprio sport, possa spezzare la quotidianità dei vent’anni. La notizia della morte di Giovanni Iannelli ha scosso tutto il mondo del Ciclismo. La dimostrazione che ...

Incidente durante volata finale : muore ciclista 22enne Giovanni Iannelli : Un gravissimo Incidente durante una gara a Molino dei Torti, località dell'Alessandrino, è costata la vita a Giovanni Iannelli, un ciclista dilettante 22enne di Prato che correva con la squadra del Team Hato Green Tea Beer. Il giovane si è spento questa mattina all’ospedale di Civile di Alessandria dopo 36 ore di agonia. Iannelli era stato ricoverato d’urgenza nel nosocomio lo scorso sabato a seguito di una rovinosa caduta nella volata finale. ...

Davide Cassani sulla scomparsa di Giovanni Iannelli : “Quando muore un corridore muore un pezzo di noi. Piangiamo un ragazzo di 22 anni” : La notizia della morte di Giovanni Iannelli ha scosso tutto il mondo del ciclismo, il giovane toscano era caduto sabato scorso durante la volata della quinta tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia e a un centinaio di metri dal traguardo è andato a sbattere la testa con un pilone. Un incidente drammatico che ha provocato la rottura del casco e purtroppo ha portato al decesso del 22enne, un giovane ciclista dilettante di cui oggi tutti piangono la ...

Ciclismo - Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta : morto il 22enne caduto in volata al Trofeo Bassa Valle Scrivia : Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta. Il giovane ciclista caduto durante la volata della quinta tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia, corsa per dilettanti andata in scena sabato pomeriggio a Molino dei Torti (in provincia di Alessandria). Il ragazzo di Prato aveva picchiato fortemente la testa contro un pilastro di un cancello a bordostrada: il casco si era spaccato e le condizioni del 22enne erano subito sembrate drammatiche. Il toscano, ...

L’ultima volata di Giovanni Iannelli : il ciclista morto a 22 dopo una caduta allo sprint : Giovanni Iannelli, ciclista pratese della categoria under 23, è morto questa mattina in seguito alle terribili lesioni riportate due giorni fa, sabato 5 ottobre, mentre partecipava alla volata finale all’87° Circuito Molinese a Molino dei Torti in Provincia di Alessandria. Il giovane è caduto ed è andato a sbattere contro il pilastro di un cancello.Continua a leggere