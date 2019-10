Casting per una trasmissione tv e per un video da girare a Torino

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 6 ottobre 2019) Sono aperti iper la ricerca di attori, attrici e comparse per unatelevisiva per effettuare, prevalentemente, dirette che verranno realizzate in numerose città italiane. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie, maschili e femminili, per realizzare undi tipo promozionale che verrà girato prossimamente a. Unatv Per una importantetelevisiva, in onda la domenica pomeriggio, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse, residenti in qualsiasi parte d'Italia. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di attori e di attrici, di età compresa tra 30 e 50 anni, e di comparse, tra 20 e 60 anni. Nel corso dellaverranno effettuate delle dirette in numerose città italiane, tra le altre Milano,, Roma, Napoli, Caltanissetta, Firenze, Trieste e ...

