Vanno a pescare e lasciano il bambino in auto da solo | arriva un ladro e succede

Fonte : baritalianews

(Di sabato 5 ottobre 2019) A Galveston in Texas, una coppia di genitori era andata a pesca di mattina molto presto e aveva portato con se ildi due anni. Dopo un po’ che erano ailha avuto freddo e allora la mamma lo ha portato ine ha acceso il riscaldamento in modo che ilpotesse stare al cado. Il, al tepore dell’, si è addormentato mentre i genitori pescavano senza avere alcuna preoccupazione circa la sorte del lorolasciato incustodito in. Ad un certo punto al’si è avvicinato un uomo che, vista la macchina accesa e incustodita, facile da portare via, l’ha rubata senza accorgersi che all’interno c’era unche dormiva. Dopo un po’, però se ne è accorto e allora ha deciso, senza pensarci su, di tornare indietro e di riportare il piccolo ai genitori. Prima di andare via ha rimproverato aspramente i genitori di aver lasciato il ...

CAvondet : @HakulinenMaria Il gioco è al massacro, puntando il dito verso il basso, verso la minutaglia. Come nella pesca, qu… - e7savi : Ma questi Ministri, sinistri e capre dove li vanno a pescare? - athalfuns95 : @gattusismo__ Io inizierei a pescare tra quelli che vanno in scadenza nel 2020, riempiendo di soldi loro e gli agen… -