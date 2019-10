Uomo diventa ricchissimo sfruttando un’idea semplicissima e facilissima da realizzare

Uomo denuncia Apple : “Mi ha fatto diventare gay”. Chiesto risarcimento di 15mila dollari : L'azienda USA è stata trascinata davanti ad un tribunale per "sofferenza morale" e "danno psicologico", come si afferma in una copia dell'atto di denuncia di cui l'Afp è entrata in possesso. Tutta colpa della criptovaluta GayCoin che l'utente D. Razumilov ha scaricato nel 2017: “Dopo due mesi mi sono impantanato in intimità con un ragazzo e non posso uscirne...".Continua a leggere

Juve - Ramsey sta diventando sempre più l'Uomo simbolo della rivoluzione 'sarriana' : Nella sessione estiva di calciomercato, la Juventus ha assoldato 7 nuove pedine e tra queste quella che sta dando maggiori soddisfazioni fino a questo momento è Aaron Ramsey. Il gallese, ingaggiato a gennaio con la formula del parametro zero, è approdato a giugno a Torino, in preda ad un fastidioso infortunio rimediato in aprile durante la gara di Europa League Arsenal -Napoli. Dopo mesi di riabilitazione che gli hanno fatto saltare anche la ...

Uomo decide di diventare donna - congela il suo seme per diventare mamma : Si chiama Lea Membrey e ha 20 anni. E’ diventata una delle più famose transgender della Nuova Zelanda. Sin da piccolo ha sempre pensato di non sentirsi a suo agio in quel corpo così ha deciso di diventare una donna. Dal 2015 ha iniziato a prendere ormoni femminili e ora è vicinissima alla meta. Presto Lea Membry sarà una donna a tutti gli effetti. Lea ha speso una somma esorbitante per decine e decine di interventi ...