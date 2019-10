Arsenal | non c’è più spazio per Mesut Ozil | il tedesco relegato in panchina da Emery

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’allenatore dell’ha parlato di, parlando dei motivi che lo spingono a non puntare su di lui in questo periodo Periodo davvero complicato per, che non riesce più a trovarenell’. Ilè rimasto inanche nel match di Europa League contro lo Standard Liegi, una decisione a sorpresa di Unaiche al momento non punta sul. AFP/LaPresse Una presa di posizione chiara e netta, che l’allenatore spagnolo ha spiegato così: “scelgo sempre i giocatori migliori per ogni partita. Quando decido di non mandarlo in campo è perché penso che ci siano altri giocatori che lo meritano di più. Domenica avremo un’altra partita e decideremo sempre allo stesso modo. Vogliamo il miglior undici possibile per raggiungere il nostro obiettivo, che è vincere, adattandoci alle difficoltà che comporterà la gara col ...

