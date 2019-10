Marquez non cambia | “Anche a Buriram per vincere”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) "Aspettatevi il solito Marc". Il "metodo" nonin Thailandia, anche se e' la gara che gli puo' regalare l'ottavo mondiale. "Cerchero' di approcciarla nel modo consueto, sapendo che e' speciale - ha detto lo spagnolo della Honda a- ma anche che se non sara' qui avro' altre quattro possibilita'". Nessuna tattica conservativa, promette: "Provero' a spingere dall'inizio alla fine, con l'obiettivo di preparare al meglio il weekend e lottare per la vittoria". Al campione della Honda bastera' conquistare 2 punti in piu' di Andrea Dovizioso per agguantare il quarto titolo consecutivo della MotoGp. Il meteo (e' prevista pioggia sia in prova che in gara) e' la variabile che potrebbe inserire un elemento di incertezza in un fine settimana il cui finale sembra gia' scritto."E' un circuito con un tracciato non semplice, nel 2018 sono andato bene fin dall'inizio - ha ...

