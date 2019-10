C' è un' Italia leader in Europa per la sostenibilità ambientale

L’estremo saluto a Chirac - con 80 leader mondiali compreso Putin. Per l’Italia - Mattarella : Al termine della messa solenne nella Chiesa di Saint Sulpice a Parigi, la bara del presidente Jacques Chirac, morto quattro giorni fa a 86 anni, è stata trasportata al cimitero di Montparnasse per il rito della sepoltura. L'ex presidente riposa adesso accanto alla figlia Laurence, scomparsa nel 2016. L'inumazione è avvenuta nella più stretta intimità familiare: presenti una decina di persone. E' la prima volta che un presidente della Repubblica ...

Pietro Senaldi a Tagadà : "Matteo Renzi leader di Italia Viva e del Pd - come ha fregato Zingaretti" : "Matteo Renzi con la sua scissione sembra essere diventato sia il leader di Italia Viva sia il leader del Pd. La voce di Nicola Zingaretti non c'è, non si sente". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, commenta l'intervista-manifesto di Matteo Renzi al Il F

La7 - la gaffe di Celata su Berlusconi : “Il leader di Forza Italia compie trent… sì - gli piacerebbe” : “Silvio Berlusconi compie trent… ehm, scusate, gli piacerebbe. Ottantatré anni”. Divertente gaffe, subito corretta, di Paolo Celata, durante la conduzione del Tg La7. Il giornalista stava lanciando il servizio sulle dichiarazioni del leader di Forza Italia secondo cui “Lega e fascisti li ho fatti entrare io nel governo, li ho legittimati”. Video La7 L'articolo La7, la gaffe di Celata su Berlusconi: “Il leader ...

Italia Viva : Faraone - 'partito con leadership forte - sinistra che ci attacca fuori da storia' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "'Italia Viva è un partito personale'. Ossessivamente ce lo sentiamo ripetere. Prodi, Zingaretti, oggi Martina, D’Alema, solo per citarne alcuni. Addirittura quest’ultimo, dall’alto delle sue percentuali a due cifre, ci paragone al Partito Repubblicano, lui, il Turigli

Dacia leader in Italia per il GPL : Dacia prosegue la sua ascesa sul mercato Italia, registrando nei primi 8 mesi dell’anno risultati record. In totale a fine agosto il brand ottiene una quota del 4,7% sul mercato autovetture posizionandosi al 7° posto e guadagnando, così, ben 4 posizioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In termini di volumi, Dacia registra 62.000 […] L'articolo Dacia leader in Italia per il GPL sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Conte - la missione a New York tra Green new deal - gestione migranti e Libia : “Italia vuole la leadership” : “L’Italia vuole il primato, la leadership”. È un primo giorno all’insegna di endorsement e incontri bilaterali quello passato a New York dal premier Giuseppe Conte, in missione per la 73esima Assemblea generale dell’Onu. Il presidente del Consiglio cerca, oltreoceano, di riaffermare il ruolo di Roma nel palcoscenico internazionale, sia come Stato simbolo della “rivoluzione verde”, che con il Green New ...

Di Maio : “Io e Conte d’accordo su riduzione delle tasse”. Il premier : “Italia vuole la leadership nel mondo su Green new Deal” : “Ci vedete in attrito? Non credo“. Luigi Di Maio smentisce tensioni con Giuseppe Conte legate all’ipotesi – mai confermate – di nuove tasse. Nelle ultime ore, infatti, alcuni quotidiani hanno parlato di una spaccatura tra il ministro degli Esteri e il presidente del consiglio. Per smentire questo tipo di ricostruzioni, Di Maio ha raggiunto Conte nel suo albergo a New York alla vigilia dell’assemblea generale ...

Matteo Renzi - il sondaggio interno a Italia Viva : Bellanova e Boschi umiliano il loro leader : Gli Italiani non si fidano di Matteo Renzi, i sondaggi che danno Italia Viva a nemmeno il 5 per cento lo dimostrano: "Renzi ha voluto dare, almeno pubblicamente, il messaggio di una scissione non traumatica con il Pd e questo concetto è stato metabolizzato dai suoi elettori. Infatti il 67% pensa che

Summit Onu sul Clima - Greenpeace : «I leader si presentino al vertice con piani concreti - l’Italia non si limiti ad annunci e promesse» : Greenpeace chiede ai leader riuniti lunedì prossimo a New York, per il Summit delle Nazioni Unite sul Clima, di presentare piani ambiziosi e concreti per contrastare l’emergenza Climatica in corso. Il meeting ONU si tiene durante la Global #WeekForFuture organizzata dal movimento Fridays For Future, settimana di manifestazioni per il Clima iniziata ieri e che si concluderà venerdì 27 con uno sciopero globale. Sette giorni di mobilitazioni contro ...

Italia leader nella farmaceutica - studio indica le priorità : Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) – Oggi l’Italia può vantare un ruolo di leadership in Europa nell’industria farmaceutica grazie a un valore della produzione pari a 32,2 miliardi di euro e una crescita dell’export costante (+117% in 10 anni, a 26 mld nel 2018), che la pone nella top 10 degli esportatori a livello globale. Un Paese, il nostro, che detiene anche il primato europeo nella produzione farmaceutica Cdmo ...

Poste Italiane leader nella sostenibilità : debutta nel World e nell’Europe Dow Jones Sustainability Indices : Poste Italiane leader nella sostenibilità: debutta nel World e nell’Europe Dow Jones Sustainability Indices

Ciclismo - Mondiali 2019 : analisi dei convocati dell’Italia. Trentin il leader - Bettiol prima alternativa - Nibali e Moscon con un ruolo da definire : Davide Cassani ha rivelato oggi la preselezione azzura per i Mondiali che si terranno tra due settimane nello Yorkshire. Ben 16 i nomi presenti, vale a dire: Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Education First), Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Dario Cataldo (Astana), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Gianni Moscon (Team Ineos), ...

Sondaggi - un Italiano su due boccia il nuovo governo. Ma Conte è il leader che piace di più. Cala la Lega - cresce il M5s : il Pd è secondo : A un italiano su due non piace il governo Conte 2, ma il presidente del Consiglio, “un uomo solo al comando” senza più i due vicepremier, resta il leader politico più apprezzato. Se si andasse al voto domani la Lega continuerebbe ad arretrare, pur rimanendo il primo partito. secondo resterebbe il Pd, mentre terzo, recuperano voti rispetto ai precedenti Sondaggi, sarebbe il Movimento 5 stelle, con una percentuale che supera il 20 per ...

Vendita a domicilio : Lombardia regione leader in Italia : La Lombardia guida la classifica delle regioni Italiane nella Vendita a domicilio: nel 2018 le aziende associate UniVendita hanno realizzato