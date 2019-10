Il display di Samsung Galaxy Fold resiste alle piegature | un po’ meno alle cadute

Nuovo caso Samsung Galaxy Fold? Dopo un solo giorno display rotto : Siamo al cospetto di un Nuovo caso con protagonista il Samsung Galaxy Fold? Il pieghevole Samsung appena rilanciato, almeno in alcuni mercati e non in Italia, ha ricevuto una recensione non certo lusinghiera da parte del sito di settore TechCrunch. Quello che è successo in queste ultime ore è inverosimile: il rivoluzionario dispositivo, nella sua seconda versione, dunque quella almeno sulla carta meno soggetta ad anomalie, ha mostrato dei ...

Le novità in arrivo con Samsung Galaxy S11 - Galaxy A e M 2020 tra fotocamere e display : Diamo un'occhiata alle novità che potrebbero attenderci con Samsung Galaxy S11 e le gamme Galaxy A e Galaxy M 2020, tra importanti cambiamenti fotografici e nuovi notch per il display. L'articolo Le novità in arrivo con Samsung Galaxy S11, Galaxy A e M 2020 tra fotocamere e display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 potrebbe impiegare un sensore di impronte in-display di maggiori dimensioni : Samsung potrebbe considerare l'idea di adottare sensore di impronte digitali molto più grande nel futuro Galaxy S11, che renderebbe lo sblocco molto più comodo rispetto all'attuale Galaxy S10. Secondo alcune indiscrezioni, un nuovo sensore con una superficie totale del doppio più grande sarebbe sotto esame. L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe impiegare un sensore di impronte in-display di maggiori dimensioni proviene da TuttoAndroid.

Samsung sta pensando a uno smartphone con doppio display : Un nuovo brevetto dimostra che Samsung ha preso in considerazione la possibilità di realizzare uno smartphone dotato di doppio display. L'articolo Samsung sta pensando a uno smartphone con doppio display proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Fold - Samsung mette le mani avanti : 150$ la prima sostituzione del display : Manca poco al ri-lancio del Galaxy Fold, il primo dispositivo pieghevole dell’azienda sudcoreana che mette subito le mani avanti e offre la prima sostituzione dello schermo per soli 150 dollari, riporta The Verge. Il device da 1980€ è stato ritirato dal mercato durante la prevendita a causa dei notevoli difetti (Continua a leggere)L'articolo Galaxy Fold, Samsung mette le mani avanti: 150$ la prima sostituzione del display è stato ...

Fantascientifico il Samsung Galaxy S11 : top display - fotocamera - design e processore : Se ne stanno dicendo e sentendo tante in questi ultimi giorni sul conto del Samsung Galaxy S11, il prossimo top di gamma del colosso di Seul che verrà presentato solo tra qualche mese. Stavolta a parlare è stato Ice universe, leaker di sicura affidabilità. A suo dire, il flagship del futuro potrebbe rivoluzionare diversi aspetti dell'attuale ammiraglia, adottando innanzitutto un display da 90 Hz (non è escluso si arrivi anche ai 120 Hz, ...

Samsung Galaxy Fold potrà contare su centinaia di app ottimizzate per il suo display pieghevole : A dire di Samsung sono già "centinaia" le applicazioni ottimizzate per garantire a chi acquisterà il Samsung Galaxy Fold di beneficiare di un'esperienza unica L'articolo Samsung Galaxy Fold potrà contare su centinaia di app ottimizzate per il suo display pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A90 : uno smartphone con 5G e display da 6 - 7 pollici OLED : Da Samsung un nuovo cellulare con supporto alle reti di quinta generazione e tre fotocamere posteriori

Samsung display non crede più nei display LCD e ne riduce la produzione : Al momento Samsung è la più grande fornitrice al mondo di schermi OLED per smartphone, rappresentando quasi il 90% del mercato totale e la maggior parte dei produttori di telefoni è già passata a tale tecnologia, mettendo da parte i pannelli LCD. Pare che la dirigenza di Samsung display non riponga più tanta fiducia nel […] L'articolo Samsung display non crede più nei display LCD e ne riduce la produzione proviene da TuttoAndroid.

Segnalati problemi con spegnimento display oltre i 30 secondi per Samsung Galaxy S8 a fine agosto : Emergono proprio a fine agosto, direttamente da diversi possessori del Samsung Galaxy S8, alcune segnalazioni che mettono in evidenza un nuovo problema con lo smartphone lanciato sul mercato ad inizio 2017. In particolare, non sono pochi coloro che vogliono impostare lo spegnimento dello schermo oltre la soglia dei 30 secondi per i motivi più disparati, ma secondo quanto raccolto in queste ore, pare che la patch di agosto complichi non poco le ...

Samsung Galaxy A50s e A30s : due nuovi smartphone con display da 6 - 4’’ e 3 camere posteriori : Samsung presenta due nuovi cellulari dotati di memoria fino a 128 GB e raffinato design con bordi sottili

Samsung Galaxy Note 10 non ha un pixel bruciato : è solo il sensore di prossimità integrato nel display : La gamma Samsung Galaxy Note 10 ha ormai fatto il suo esordio ufficiale sul mercato e qualche utente si è subito preoccupato. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy Note 10 non ha un pixel bruciato: è solo il sensore di prossimità integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Una cover conferma alcune caratteristiche di Mate 30 e 30 Pro - che potrebbero avere display Samsung : Design squadrato, niente jack e niente bilanciere del volume per Huawei Mate 30 Pro, secondo la foto di una sua cover. Cambio squadra per i pannelli OLED, che quest'anno saranno anche sulla versione standard dello smartphone: Samsung è il nuovo fornitore. L'articolo Una cover conferma alcune caratteristiche di Mate 30 e 30 Pro, che potrebbero avere display Samsung proviene da TuttoAndroid.

Primi dettagli sul display del Samsung Galaxy Fold 2 - fra protezione e diagonale : Samsung abbandonerà lo strato protettivo in polimero a favore di una protezione pieghevole completamente in vetro per il suo Galaxy Fold 2. L'articolo Primi dettagli sul display del Samsung Galaxy Fold 2, fra protezione e diagonale proviene da TuttoAndroid.