Dieta Master Cleanse | ti depuri e perdi peso con la limonata

Fonte : dilei

(Di martedì 1 ottobre 2019) Laè un regime alimentare ideato da Stanley Burroughs. Secondo il suo creatore – e autore del libro Ther, pubblicato nel 1976 – questapermette di depurarsi e di perderegrazie all’assunzione di una bevanda a base di succo di limone. Tra le prime diete detox a raggiungere la popolarità mondiale, laè stata oggetto di diverse variazioni nel corso degli anni. La versione originale, come rivelato da Stanley Burroughs stesso, è nata con lo scopo di guarire un uomo che soffriva di ulcera gastrica da diversi anni. Sempre secondo Burroughs, il paziente in questione avrebbe detto addio al problema dopo soli 11 giorni, lasciando i medici a bocca aperta. Conosciuta anche con il nome di Lemonade Diet, lasi contraddistingue per una durata di dieci giorni. Per il suddetto lasso di tempo, la persona ...