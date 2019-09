Panchina Milan | Salvini | “Giampaolo via? Tutti responsabili”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Giampaolo? Per me le responsabilità vanno divise equamente tra: un terzo, un terzo, un terzo, tra lui, società e chi scende in campo…”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo, a Radio 24, tifoso rossonero, parlando della crisi deldopo la sconfitta di ieri in casa con la Fiorentina., la risposta di Claudio Ranieri alle voci che lo vorrebbero al posto di Giampaolo Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo: “Giampaoloresponsabili” CalcioWeb.

capuanogio : ?? Il #Milan merita rispetto! Tutti colpevoli per la crisi infinita, ma qualcuno di più e non sta in campo o in panc… - capuanogio : #Elliott tratta la cessione del #Milan al colosso francese #Arnault. La base di prezzo è scesa da 1,2 miliardi a 96… - GoalItalia : Il Milan rinnova la fiducia a Giampaolo, ma spuntano due possibili sostituti ??? -