Basket – Sveva gioca libera in paradiso | si è spenta la piccola tifosa di Trieste che

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Laha chiuso gli occhi per sempre: la giovanedi, che nella sua lotta contro un tumore aveva emozionato tutta la pallacanestro italiana, adesso giocheràinPiattelliin. Labimba, appassionata di pallacanestro edi, si ènelle ultime ore, come annunciato dalla famiglia tramite i propri canali social. La lotta dicontro un tumore al rene, diagnosticatole nel maggio 2018, aveva emozionato il mondo della Pallacanestro italiana, con i maggiori esponenti delazzurro (Gallinari, Datome e diverse società fra le quali la stessa) a fare il tifo per la bimba uniti dall’ashtag #iotifo. La grande solidarietà ricevuta l’aveva fatta sentire “famosa e amata“, per citare le sue commoventi parole. Tramite una nota apparsa sul proprio sito la ...

BasketUniverso : Trieste: ci ha lasciato Sveva, la piccola cestista che aveva fatto emozionare il basket italiano - Gazzettino : Sveva sconfitta dal cancro a 8 anni In lutto la 'sua' squadra di basket - Elisabettadd : RT @alessandro_cant: Una combattente con la voglia di giocare a basket non muore mai. ciao piccola Sveva #iotifoSveva -