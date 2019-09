Formula 1 – Raikkonen pensa al ritiro | “mai pensato ad una carriera così lunga Vi spiego

Formula 1 - Raikkonen cerca riscatto a Sochi : “il piano è quello di portare a termine un week-end pulito” : Il pilota finlandese ha parlato in vista del Gran Premio di Sochi, auspicandosi un week-end pulito dopo i guai di Singapore Messo alle spalle il difficile week-end di Singapore, concluso con un incidente avvenuto nel finale di gara, Kimi Raikkonen si avvicina all’appuntamento di Sochi con la voglia di tornare in zona punti, muovendo così la propria classifica e quella dell’Alfa Romeo. Photo4/LaPresse Nonostante non abbia buoni ...

Formula 1 - Kvyat durissimo contro Raikkonen : “si è suicidato e ha cercato di uccidermi” : Il russo non le ha mandate a dire dopo il contatto avvenuto con Raikkonen nel finale del Gran Premio di Singapore Avrebbe potuto entrare in zona punti vista la competitività della sua Toro Rosso, invece Daniil Kvyat deve tornare a casa con un pugno di mosche. Il pilota russo infatti mastica amaro per il contatto avvenuto con Kimi Raikkonen nel finale di gara, costatogli importanti punti in classifica piloti. Photo4/LaPresse Un episodio che ...

Formula 1 - Raikkonen conferma il suo amore per la Ferrari : “vorrei smettere di…” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing è tornato a parlare della Ferrari, rivelando un suo piccolo desiderio relativo al titolo mondiale Ha lasciato la Ferrari al termine della scorsa stagione, trasferendosi all’Alfa Romeo Racing dopo un lungo periodo in rosso, condito dal Mondiale ottenuto nell’ormai lontano 2007. Da quel momento, nessun altro pilota del Cavallino è riuscito a riportare a Maranello il titolo iridato, dodici ...

Formula 1 - Raikkonen senza peli sulla lingua dopo il Gp di Monza : “è stato un week-end di merda” : Parole durissime di Raikkonen dopo il week-end di Monza, caratterizzato da numerosi inconvenienti che lo hanno costretto a chiudere in quindicesima posizione Un week-end da dimenticare per Kimi Raikkonen a Monza, il pilota finlandese ne ha dovute affrontare di tutti i colori, chiudendo la gara in quindicesima posizione. Photo4/LaPresse Prima la sostituzione del cambio per l’incidente in qualifica, poi la partenza dalla pit-lane per ...

Formula 1 - torna la bandiera bianca e nera nel circus : Raikkonen felice per decisione : Il pilota finlandese ha espresso il proprio punto di vista dopo la decisione della Direzione Gara di reintegrare la bandiera bianca e nera In occasione del Gran Premio di Monza è stata esposta a Charles Leclerc la bandiera bianca e nera per non aver lasciato spazio ad Hamilton, costringendolo ad un pericoloso fuori pista alla ‘Roggia’. photo4/Lapresse Un vero e proprio avvertimento per il monegasco che, in caso di nuova manovra ...

Formula 1 – Che botta per Raikkonen : nuova penalità - partirà dalla pitlane a Monza : Raikkonen partirà dalla pitlane al Gp d’Italia: una nuova penalità a Monza per il finlandese dell’Alfa Romeo Non si mette bene per Kimi Raikkonen a Monza: a poche ore dalla partenza del Gp d’Italia, il finlandese riceve notizie tutt’altro che buone. Il pilota dell’Alfa Romeo, che già ieri sera era consapevole di una penalità in griglia di 5 posizioni per la sostituzione del cambio a seguito ...

Formula 1 – Si mette male per Raikkonen : penalità in griglia per il finlandese dell’Alfa Romeo : penalità in griglia per Raikkonen: meccanici dell’Alfa Romeo costretti a sostituire il cambio a Monza, il finlandese scivola dietro in griglia di partenza Giornata difficile in pista oggi per Kimi Raikkonen: il finlandese dell’Alfa Romeo è stato protagonista di un incidente nella Q3 del Gp d’Italia che ha danneggiato la sua monoposto. I meccanici dell’Alfa sono infatti stati costretti a sostituire il cambio: ...

Diretta Formula 1/ Prove libere live Fp1 : Raikkonen e Perez a muro - Gp Italia 2019 - : Diretta Formula 1 Prove libere del Gp Italia 2019 a Monza. Fp1: ancora nessun crono nella classifica dei tempi, ma si segnalano Raikkonen e Perez a muro.

Formula 1 - cambia la livrea dell’Alfa Romeo per il Gp d’Italia : Raikkonen e Giovinazzi in pista con una C38 tricolore [GALLERY] : La scuderia svizzera ha presentato la livrea delle monoposto con cui Raikkonen e Giovinazzi affronteranno il Gran Premio d’Italia E’ stata svelata in anteprima mondiale la C38 del team “Alfa Romeo Racing” che correrà domenica a Monza. La vettura si contraddistingue per una livrea molto speciale studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il Gran Premio d’Italia e che impreziosisce il look ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen protagonista di una mini-serie di 5 spot per l’Alfa Romeo insieme alla moglie Minttu : Kimi Raikkonen e sua moglie protagonisti una mini-serie di 5 spot. Al Museo Storico di Arese, il brand ha annunciato un’innovativa attività di comunicazione per il lancio del Model Year 2020 di Stelvio e Giulia che vedrà protagonisti sullo schermo il pilota finlandese e Minttu Il brand Alfa Romeo ha annunciato questa sera una nuova attività di comunicazione unica nel suo genere. Per il lancio del Model Year 2020 di Giulia e Stelvio, ...

Formula 1 – Vettel show a Monza : “Leclerc si è comprato una barca! Differenze con Raikkonen? Charles parla di più. E sul futuro…” : Sebastian Vettel guarda al weekend di Monza con il sorriso: il pilota Ferrari scherza con Leclerc, si gode l’atmosfera del Gp d’Italia e spera in un buon risultato in gara La stagione di Sebastian Vettel, in linea con quella della Ferrari, non è andata fin qui come ci si poteva aspettare. Nessuna vittoria, qualche podio e soprattutto la sensazione di avere un certo gap complicato da colmare sulla Mercedes, nonostante le ...

Formula 1 – Verstappen centra Raikkonen al via del Gp di Spa - reazione furiosa di Iceman : “fottuto cazzone” : Il pilota finlandese ha attaccato duramente Verstappen via radio subito dopo il contatto al via del Gp del Belgio Kimi Raikkonen non le ha mandate certamente a dire a Max Verstappen dopo l’incidente di Spa, a causa del quale entrambi hanno dovuto alzare bandiera bianca. Photo4/LaPresse La manovra subito dopo la partenza dell’olandese ha danneggiato Iceman, alzatosi su due ruote prima di ricadere sull’asfalto rompendo il ...

Formula 1 - Raikkonen deluso dopo il Gp del Belgio : “improvvisamente mi son trovato su due ruote” : Il pilota finlandese ha dovuto alzare bandiera bianca subito dopo la partenza per un contatto con Verstappen E’ finita subito dopo la partenza la gara di Kimi Raikkonen, il pilota finlandese è stato colpito al via da Max Verstappen, un contatto che ha causato l’esclusione dalla gara di entrambi i piloti. Lapresse Alquanto deluso Iceman, convinto che avrebbe potuto ottenere un grande risultato con il livello raggiunto oggi ...

Formula 1 – Verstappen commenta la sua pessima partenza a Spa : “Raikkonen non mi ha visto. Vi spiego cos’è successo” : Max Verstappen subito a muro dopo la partenza del Gp del Belgio: contatto con Raikkonen e foratura che lo fa finire contro le barriere Si conclude nel peggiore dei modi la gara di Spa per Max Verstappen. Il tifatissimo pilota olandese, che in Belgio correva quasi come fosse a casa, ha pagato una pessima partenza nella quale si è scontrato con Raikkonen forando una gomma e finendo fuori pista. Tornato ai box, Verstappen ha spiegato a Sky ...