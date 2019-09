Salone di Francoforte | flop annunciato Meno 30% di visitatori | solo 560 mila

La microfibra Dinamica - ecologica e Made in Italy - conquista il Salone di Francoforte : Il futuro dell’automotive è elettrico e sempre più orientato a collaborare con aziende green e selezionare materiali ecosostenibili per i rivestimenti degli interni. L’ennesima conferma arriva dal Salone di Francoforte 2019 – uno degli eventi più attesi dell’auto – dove Dinamica, la prima microfibra ecologica Made-in-Italy – ha i riflettori puntati. Il suo stile unico, il suo tocco raffinato e l’impronta che porterà la Miko ...

Ford al Salone di Francoforte 2019 con la gamma più elettrificata di sempre : L'Ovale Blu alla kermesse tedesca con Puma EcoBoost Hybrid, l’Explorer e il Tourneo Custom Plug-In Hybrid e la nuova...

Salone di Francoforte 2019 - tutte le novità : Apre oggi il Salone di Francoforte 2019 e rimarrà aperto fino al 22 settembre per dare la possibilità di ammirare tutte le novità del settore auto. Pur avendo registrato la defezione di diversi marchi, a partire da grandi gruppi come FCA, Renault-Nissan-Mitsubishi, General Motors, Toyota e PSA (tranne Opel), e continuando con singoli brand come Aston Martin, Bentley, Ferrari, Mazda, Rolls-Royce, Suzuki e Volvo la kermesse tedesca ...

Le auto più tech del Salone di Francoforte : Il 68° Salone di Francoforte 2019, lo IAA, sarà ricordato come l’edizione della rivoluzione automotive. Da oggi al 22 settembre, il vasto pubblico di appassionati che frequenta gli immensi stand di Francoforte può ammirare tutte le novità a quattro ruote: auto elettriche dal costo democratico, restyling audaci e concept car da sogno. Abbiamo raccolto, qui sotto e nella gallery in alto, le più tecnologiche e innovative. Lo stand Volkswagen ...

Ducati al Salone Internazionale dell’auto a Francoforte : la Panigale V4R esposta allo stand audi [GALLERY] : Ducati presente allo IAA di Francoforte con una Panigale V4 R esposta allo stand audi (Hall 3.0).La Ducati di serie più potente e performante di sempre, superstar tra le auto più belle del Salone Ducati è presente allo IAA 2019, il Salone Internazionale dell’auto, in programma a Francoforte dall’11 al 22 settembre, con la Panigale V4 R, la sportiva che identifica la massima espressione delle moto Ducati da competizione omologate per l’uso ...

BMW - Le novità per il Salone di Francoforte 2019 - VIDEO : Oltre alle novità assolute, i prototipi Concept 4 e i Hydrogen Next, la BMW ha portato una nutrita serie di anteprime al Salone di Francoforte, il primo sotto la guida del nuovo ceo Oliver Zipse. La Casa tedesca presenta infatti la nuova generazione della X6, la terza serie della Serie 1, la Serie 8 Gran Coupé, la Serie 3 Touring e il restyling della X1. Viene infine nuovamente mostrata in pubblico la BMW Vision M ...

Audi - Le novità del Salone di Francoforte : La formazione era in parte annunciata: ora è completa e ufficiale. LAudi porta al Salone di Francoforte due anteprime mondiali: la concept AI:Trail e la RS 7 Sportback. A queste fanno da ancelle la e-tron FE06, la monoposto di Formula E che correrà nel campionato 2019-2020, più alcune novità già svelate nei mesi scorsi, come la A1 Citycarver, la Q3 Sportback, la RS 6 Avant e i restyling di A4 e Q7. Per i visitatori lappuntamento è sullo stand ...

Salone di Francoforte - un affare elettrico e quasi tutto tedesco. Ecco le novità – FOTO : Il Salone di Francoforte 2019 apre i battenti oggi per la stampa, mentre il pubblico potrà visitarlo a partire dal 12 settembre. Tante le novità esposte, nonostante il ridimensionamento dell’evento, che ha frequenza biennale: infatti, quest’anno sono solo quattro i padiglioni aperti alla Frankfurter Messe, la metà di quelli presenti nell’ultima edizione del 2017. Colpa delle assenze dei costruttori, fra cui ...

Smart - Restyling per la fortwo e la forfour al Salone di Francoforte : La Smart presenta al Salone di Francoforte il Restyling dei modelli fortwo e forfour, confermando l'occasione l'addio ai propulsori endotermici: il marchio tedesco è infatti il primo a passare totalmente alla trazione elettrica, proposta sin dal 2007 sui propri modelli. Frontale nuovo e differenziato tra fortwo e forfour. L'intervento estetico è concentrato nel frontale, dove troviamo gruppi ottici aggiornati (full led in opzione) e ...

Honda e : la versione di serie pronta al debutto al Salone di Francoforte : Progettata per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un veicolo elettrico in grado di esprimere al meglio lo stile...

Honda e è pronta al debutto al Salone di Francoforte : svelate le prime immagini [GALLERY] : La versione di serie della Honda e pronta al debutto al Salone di Francoforte. prime immagini della versione di serie della Honda e. Honda conferma ulteriori specifiche tecniche della City Car compatta Honda ha svelato le prime immagini ufficiali della versione di serie della nuova City Car elettrica, Honda e. L’auto, che rappresenta il passo evolutivo della Casa verso l’obiettivo di commercializzare in Europa solo vetture con tecnologia ...

Mini - Le novità al Salone di Francoforte 2019 : una edizione all'insegna degli elettroni quella del Salone di Francoforte 2019 per il marchio Mini. Le due anteprime previste sono infatti relative a modelli che fanno dell'elettrificazione il loro elemento cardine: la Mini Cooper SE e la Mini Cooper S E Contryman All4.184 CV per la Mini elettrica. La Mini Cooper SE è la prima Mini elettrica prodotta in grande serie. Adotta il powertrain derivato dalla BMW i3 da 184 CV e 270 Nm e ...

Nuovo Renault Captur : l'anteprima al Salone di Francoforte 2019 : Durante il primo giorno dedicato alla stampa del Salone IAA di Francoforte, Renault presenterà, in anteprima assoluta, la...