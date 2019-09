“Pressioni sulla preside per non avermi al liceo”. La denuncia della deputata leghista : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “La verità è che non mi volevano perché sono leghista. La preside del liceo, dopo Pontida, ha ricevuto pressioni sulla mia presenza e ha ridimensionato l’evento. Lo ammetto, io mi sento offesa. Non mi aspettavo questo trattamento dal liceo che ho frequentato. Ecco perché alla fine ho preferito, a malincuore, disdire l’invito”. A parlare con ...

Papa Francesco - Pressioni sulla segreteria Pd per Giuseppe Conte premier : bomba di Luigi Bisignani : Secondo Luigi Bisignani, Giuseppe Conte "verrà messo a dura prova dalle scadenze legate all'introduzione dell'eutanasia, argomento incandescente per il Vaticano, anche perché Bergoglio e Parolin si aspettano molto da lui dopo che si sono esposti per la sua riconferma non solo col Quirinale, ma sopra

M5S - il peso delle Pressioni di Grillo sulla scelta. Di Maio : i ruoli? Li decide Conte : Le tensioni tra il garante e il capo politico, che ora punta sul Viminale ma potrebbe stare fuori dall’esecutivo

NBA – Carmelo Anthony si allena con Knicks e Nets : da Irving e Durant arrivano ‘Pressioni’ sulla dirigenza di Brooklyn : Possibile ritorno in NBA per Carmelo Anthony: sul giocatore c’è l’interesse dei New York Knicks e dei Brooklyn Nets Carmelo Anthony non mette piede sul parquet NBA da quasi un anno, esattamente da quando, lo scorso 8 novembre, da quando i Rockets lo hanno ritenuto inadatto al proprio ruolo in squadra. Il ruolo è forse l’ostacolo principale fra Carmelo Anthony e il suo ritorno nella lega. ‘Melo’ è un ...