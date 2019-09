Fonte : ilmessaggero

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un piano articolato su tre anni, a partire dal 2020, con uno stanziamento iniziale di circa 5 miliardi di. Governo al lavoro per ridurre il cuneo fiscale, vale a dire per alleggerire quegli...

SmorfiaDigitale : Manovra, in arrivo sgravi in busta paga ai redditi fino a 36 mila euro - infoitinterno : Manovra, in arrivo sgravi in busta paga ai redditi fino a 36 mila euro - launellGb : Manovra, in arrivo sgravi in busta paga ai redditi fino a 36 mila euro -