Governo | Conte | “Scissione di Renzi? Era nell’aria Mi hanno sorpreso i tempi”

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il Governo. Sui migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

Governo : Salvini - ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Molti mi state chiedendo di Conte. Io conosco e stimo Antonio Conte. altri Conte degni di stima non ne conosco”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? Oltre allenatore Inter non ne conosco altri degni rispetto’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - D’Alema : “Importante sia in sintonia col Paese - mi fido di Conte”. E non parla di Renzi : “Questo Governo? L’importante è che si metta in sintonia con il Paese. Svolta in verso ambientalista, ridurre la pressione fiscale sul lavoro”, così Massimo D’Alema entrando alla festa del lavoro Unica organizzata da Mdp dove è atteso Giuseppe Conte. A chi gli chiede del Pd dice: “Sono stato militante, è una forza politica importante ho fatto gli auguri a Zingaretti“. E a chi gli chiede se l’operazione ...

Governo - il Pd replica a Di Battista : “Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri” : Il Pd, con il suo capogruppo al Senato Andrea Marcucci, risponde alle parole di Alessandro Di Battista sull'alleanza di Governo: "Consiglierei al premier Conte e al ministro Di Maio di tenere a bada i deliri di Di Battista, che oggi come un Salvini qualsiasi è tornato a scagliarsi contro l’Europa e che sembra comunque pronto a fare di tutto per rompere l'attuale maggioranza parlamentare”.Continua a leggere

Governo Conte - Di Battista avverte M5S : 'Non vi fidate del PD senza Renzi' : Non è un mistero che alle radici del Movimento Cinque Stelle l'ipotesi di un'alleanza con il Partito Democratico potesse essere vista come il fumo negli occhi. Il corso degli eventi, però, ha dato dimostrazione come le cose siano potute cambiare. C'è chi, però, come Alessandro Di Battista non abbandona le posizioni radicali e, da personalità in questo momento esterno alla politica, manifesta tutto il suo malessere rispetto all'idea che i ...

Governo : Steinmeier a P.Chigi per incontro con Conte : Roma, 19 nov. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier è appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Steinmeier, questa mattina ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato accolto dal picchetto d’onore -eseguiti gli inni nazionali di Germania e Italia- nel cortile che ospita la sede del ...

Sondaggi - Renzi porta via 3 punti al Pd. Ma anche il M5s soffre. Poca fiducia nel Governo : a farne le spese è il gradimento per Conte : E’ finito l’effetto ricostituente della nuova maggioranza per Pd e M5s. Per entrambi il Sondaggio settimanale di Emg per Agorà (Rai3) registra un tonfo: i democratici (che restano la seconda forza) crollano di quasi 3 punti, i grillini di poco più di un punto. Certo, il Pd una spiegazione ce l’ha: la fuoriuscita dell’ex segretario Matteo Renzi che secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia raccoglierebbe oggi, ...

Governo : Rutelli - ‘Italia viva indebolisce Conte’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Renzi ha talento ma non la capacità di guidare un gioco di squadra e formare gruppi dirigenti. Nei fatti il posizionamento renziano va a indebolire Conte, se per esistere dovrà marcare le differenze”. Lo dice Francesco Rutelli, in un’intervista a ‘La Repubblica’.L'articolo Governo: Rutelli, ‘Italia viva indebolisce Conte’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

"Manderemo avanti il Governo" Renzi rassicura Conte - M5S e Pd : "E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Lo ha affermato Matteo Renzi. "Il governo deve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema. C'è... Segui su affaritaliani.it

Bonus e agevolazioni : cosa porterà nelle tasche degli italiani il nuovo Governo Conte? : Sono più di 20 i punti che il presidente del Consiglio Conte ha elencato nei discorsi a Camera e Senato con cui ha chiesto la fiducia per l’esecutivo giallo-rosso. Molti sono punti economici o che vanno a toccare le tasche degli italiani, come Bonus, vantaggi economici. Come saranno nella reale applicazione i provvedimenti non è ancora nero su bianco, ma le promesse sono chiare a partire da quella della gratuità degli asili nido a partire dalle ...

Governo - Conte incontra il presidente libico Sarraj. In serata il faccia a faccia con Macron : E’ durato circa un’ora il bilaterale tra Giuseppe Conte e Fayez Al Sarraj. Il capo del Governo libico di accordo nazionale è arrivato a Palazzo Chigi alle 12, dove è stato accolto dal presidente del Consiglio nel cortile d’onore dell’edificio. L’incontro si è concluso attorno alle 13.10. In serata il capo del Governo incontrerà Emmanuel Macron. Il presidente francese arriva a Roma per mostrare come, senza sovranisti al ...

Governo ultime notizie : Conte “irritato dallo strappo di Renzi” per i tempi : Governo ultime notizie: Conte “irritato dallo strappo di Renzi” per i tempi Non c’è stato nemmeno il tempo di chiudere l’ultima partita per la formazione di questo esecutivo (con la nomina di viceministri e sottosegretari), che già si è aperto un possibile fronte di crisi. La scissione confermata da Matteo Renzi proprio nel giorno del giuramento ha fatto storcere il naso un po’ a tutti i rappresentanti delle ...

Eutanasia - il Governo Conte rifletta sul termine laicità e ascolti i cittadini rimasti soli : Se davvero Giuseppe Conte e i suoi ministri vogliono dare forma e seguito alla tanto decantata ‘discontinuità’, devono cominciare rimettendo al centro del lessico politico un termine insidiosamente andato in ombra nel corso dell’ultima legislatura: laicità. Non penso alle esibizioni paraconfessionali e madonnare di Salvini, use solo ad aggregare consenso cattolico su base xenofoba. Mi riferisco invece alle parole di Monsignor Bassetti che ha ...