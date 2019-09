Formula 1 | il Team Haas chiude le porte a Hulkenberg | confermati Magnussen e Grosjean per

Formula 1 - durissimo team radio di Stroll contro Vettel : “è rientrato sul circuito come un idiota” : Il pilota canadese non è stato per niente tenero con Vettel subito dopo l’incidente che li ha coinvolti all’Ascari durante il sesto giro Quanto accaduto alla curva Ascari durante il sesto giro del Gran Premio di Monza ha rovinato completamente la gara di Vettel e Stroll, protagonisti di un incidente innescato dall’imperizia del tedesco. Andato in testa-coda dopo un passaggio sul cordolo, il driver della Ferrari è tornato ...

Formula 1 – Un anno fa l’annuncio - Leclerc orgoglioso di far parte del team Ferrari : il post social è fierissimo : Leclerc orgoglioso di far parte del team Ferrari: il post social per celebrare l’anniversario in rosso Giornate indimenticabili, quelle che Leclerc sta vivendo ormai dal Gp del Belgio: il giovane monegasco, a Spa, ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1, conquistando una splendida doppietta poi a Monza, al Gp d’Italia, davanti a tutto il pubblico Ferrari. Lapresse Oggi, Leclerc celebra una giornata speciale: esattametne ...

Formula 1 – Festa Rossa a Maranello - Binotto si congratula : “il successo è arrivato grazie al contributo dell’intero team” : Mattia Binotto si congratula col team per le due vittorie consecutive di Leclerc a Spa e a Monza Giornata di Festa in casa Ferrari: Mattia Binotto ha deciso di dedicare un momento a tutto lo staff del Cavallino che lavora in fabbrica, per celebrare le vittorie di Leclerc a Spa e Monza. Il team principal Ferrari desiderava fare questo gesto già dopo la gara del Belgio ma vista la vicinanza dell’appuntamento italiano ha preferito non ...

Formula 1 – Leclerc trionfa a Spa - il team radio del ferrarista è davvero speciale [VIDEO] : Leclerc emozionato e commovente: il team radio del giovane monegasco dopo la vittoria a Spa è speciale Charles Leclerc ha ottenuto ieri la sua prima vittoria in carriera in Formula 1: il giovane monegasco, grazie al lavoro di squadra con Sebastian Vettel, che si è sacrificato per aiutarlo, si è aggiudicato il Gp del Belgio, al termine di un weekend dunque agrodolce. Leclerc ha dedicato la sua vittoria ad Anthoine Hubert, collega e amico ...

Formula 1 - Team Haas e Alfa Romeo Racing ‘sfruttate’ dalla Ferrari : il Cavallino studia in vista di Monza : La Ferrari ha deciso di far montare in Belgio i ‘motori evo 3’ ai propri Team clienti Haas e Alfa Romeo Racing, per valutarne l’evoluzione in vista del Gp di Monza La Ferrari ha deciso di rimandare al Gp di Monza l’utilizzo del motore evo 3, ma ne valuterà l’evoluzione e le prestazioni già in Belgio. In occasione di questo week-end a Spa, infatti, il Cavallino ha deciso di montare il proprio propulsore ...

Formula 1 - la griglia di partenza potrebbe presto allargarsi : un nuovo team valuta l’ingresso nel circus : In vista delle novità regolamentari del 2021, il Panthera team Asia potrebbe fare il suo ingresso nel circus La griglia di partenza della Formula 1 potrebbe presto allargarsi, per accogliere un nuovo team che punta ad entrare nel circus. L’occasione potrebbe essere il cambiamento regolamentare previsto nel 2021, un rimpasto normativo che dovrebbe spingere il Panthera team Asia F1 a tentare l’ingresso nella massima serie ...

Formula 1 - Binotto esalta Leclerc e Vettel : il team principal applaude i suoi piloti nonostante gli scarsi risultati : Il team principal della Ferrari si è soffermato sulla prima parte di stagione di Vettel e Leclerc, usando parole al miele per entrambi La stagione vissuta fin qui dalla Ferrari non è certamente di quelle da ricordare, considerando che il team di Maranello è l’unico tra quelli al vertice a non aver ancora vinto una gara nel 2019. photo4/Lapresse Una situazione che preoccupa fino ad un certo punto Mattia Binotto, convinto di come la ...

Formula 1 – Sergio Perez ha le idee chiare - un ultimatum al team? “Se entro il 2021 non sono in lotta per i podi…” : Sergio Perez e l’addio alla Formula 1: il messicano della Racing Point ha le idee chiare sul suo futuro nel Circus La Formula 1 sta vivendo la sua pausa estiva: dopo le fatiche dello scorso 4 agosto in Ungheria, i campioni delle quattro ruote si stanno godendo le loro vacanze, ricaricando le energie in vista del ritorno in pista, previsto per l’1 settembre. I piloti però, riescono a tenere aggiornati i loro tifosi tramite i ...

Formula 1 – 31 anni fa moriva Enzo Ferrari : il ricordo del team del Cavallino e della città di Modena : La Ferrari e la città di Modena omaggiano il ‘Drake’ nel giorno del suo 31° anniversario di morte Era il 14 agosto 1988 quando moriva Enzo Ferrari. In occasione del 31° anniversario dalla scomparsa del fondatore della Ferrari, il team del Cavallino ha deciso di omaggiarlo sui social con parole speciali: “Io ero quello che sognava di essere Ferrari“, si legge sul sito ufficiale del team di Maranello. “Una ...

Formula 1 – Wolff teme la Ferrari - il team principal Mercedes sincero : “in Belgio e Italia sarà un’altra storia” : Wolff addesso teme la Ferrari: le parole del team principal Mercedes in vista della seconda metà di stagione di Formula 1 Mentre i piloti della MotoGp si sfidano in pista al Red Bull Ring, quelli della Formula 1 si godono la loro pausa estiva. C’è chi, come Raikkonen, sta trascorrendo una bella vacanza al mare con la famiglia, in barca, in Italia, chi invece non vuole rinunciare all’allenamento e chi preferisce rimanere ...

Formula 1 – L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio : i team chiedono rassicurazioni su diritti - libertà e uguaglianza di genere : L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio di Formula 1: proposta interessante, ma i team chiedono rassicurazioni in termini di diritti, libertà e uguaglianza di genere L’Arabia Saudita vuole il suo Gran Premio di F1! Secondo quanto riportato dal Times, la Grande potenza araba vorrebbe unirsi a Bahrain e Abu Dhabi, diventando il terzo paese ad ospitare un Gp di F1 in Medio Oriente. Le scuderie avrebbero espresso parere ...

Formula 2 - il team principal Prema avvicina Mick Schumacher alla Formula 1 : “alla fine della stagione…” : Interrogato sul futuro di Mick Schumacher, il team principal della Prema non ha nascosto che a fine stagione si discuterà del passaggio del tedesco in Formula 1 La prima vittoria in Formula 2 è finalmente arrivata, Mick Schumacher ha rotto il ghiaccio in Gara-2 a Budapest, dominando dall’inizio alla fine la corsa e tagliando il traguardo davanti a Matsushita e Sette Camara. AFP/LaPresse Una prova di forza non indifferente, che ha ...

Formula 1 – Piove all’Hungaroring - ma i marshal… dormono! Team radio esilarante di Sainz : “si stanno facendo una birretta” [VIDEO] : Carlos Sainz punge i marshal in un Team radio nelle Fp2 del Gp d’Ungheria E’ andata in scena oggi la prima giornata di prove libere del Gp d’Ungheria: i piloti della Formula 1 sono tornati a bordo delle loro monoposto a pochi giorni dall’incredibile Gp di Germania per le prime due sessioni di prove. Nel pomeriggio all’Hungaroring i campioni delle quattro ruote hanno dovuto fare i conti con condizioni ...

Formula 1 - Hamilton cancella la Germania : “non voglio descrivere quel week-end - con il team ci siamo confrontati” : Il pilota della Mercedes ha cancellato il Gp di Germania, preferendo concentrarsi sul nuovo appuntamento di Budapest L’obiettivo è dimenticare il Gp di Germania, riscattando la brutta prestazione di Hockenheim ben figurando a Budapest. La Mercedes ha subito l’occasione di lasciarsi alle spalle il week-end tedesco, il Gp d’Ungheria dà la possibilità al team campione del mondo di cancellare il disastro di sette giorni fa, ...