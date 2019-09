Christopher Eccleston | la verità sull’addio a Doctor Who e perché ha rifiutato lo

Christopher Eccleston di Doctor Who e la lunga lotta contro la malattia : “Pensavo che sarei morto sul set” : Christopher Eccleston di Doctor Who non ama molto ricordare i tempi in cui recitava nella serie e forse adesso conosciamo il motivo. Il volto del Nono Dottore pubblicato una nuova autobiografia I Love The Bones Of You, in cui racconta l'esperienza sul set della serie, che nel 2005 è rinata grazie a Russell T. Davies, svelando la sua lunga ed estenuante lotta per la salute. In un estratto del libro, riportato dal Daily Mail, l'attore ...