Salvini | sbagli tutto Un tragico boomerang Cosa sa Becchi | così Pd e M5s

Maroni : "Salvini? Scelte sbagliate Poteva puntare al Mef - invece..." : Lega, l'ex segretario Roberto Maroni duro con Matteo Salvini: "Avrei fatto Scelte diverse, puntando a Infrastrutture e Mef. Magari ha ragione lui, intanto però è nato questo governo" Segui su affaritaliani.it

Mimmo Lucano - il suo ritorno a Riace dimostra che sull’accoglienza Salvini sbagliava di grosso : di Andrea Taffi Il Tribunale di Locri revoca il divieto di dimora a Mimmo Lucano e l’ex sindaco di Riace può tornare nella sua città. È una notizia di per sé positiva, ma, in questo particolare momento politico (la nascita del nuovo governo giallo-rosso) lo è ancora di più. Mimmo Lucano aveva fatto del modello Riace il prototipo della corretta e umana gestione del fenomeno (difficile e controverso) dell’immigrazione e ...

Lifeline - la nave Ong forza il divieto : sequestrata dalla GdF. Matteo Salvini : "Avete sbagliato ministro" : "Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia" sbotta Matteo Salvini subito dopo la notizia che la nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline sta facendo rotta verso Poz

Governo - Zaia : “Accordo Pd-M5s? Pronti alla rivoluzione”. Pd : “Eversivo”. E Gentilini attacca Salvini : “Ha sbagliato come capo - deve pagare” : Di solito il governatore del Veneto Luca Zaia è uno dei leghisti più controllati, forse perché da quasi dieci anni amministra una regione. Ma a Conselve, durante la cena con Matteo Salvini e un migliaio di militanti bisognosi di essere rassicurati sull’evoluzione dei fatti politici, il governatore perde il suo aplomb istituzionale. E incita a prepararsi a “fare la rivoluzione“. Rivolgendosi agli aficionados del Carroccio ha ...

Roberto Maroni - fonti riservate : "Ecco chi ha detto a Salvini di aprire la crisi". Lo sbaglio più grande : "Salvini non ne aveva sbagliata una. Aprendo la crisi ha fatto una mossa che reputava giusta, certo un po' azzardata visto che non decide lui se sciogliere le Camere. Ma evidentemente aveva avuto garanzie, voci dicono che avesse sentito Zingaretti e forse anche Renzi e volessero andare al voto: il s

Il verdetto dei sondaggi - la crisi d'agosto punisce la Lega : "Salvini ha sbagliato i tempi" : Salvini ha visto sfumare ben 7 punti percentuali di consenso, a vantaggio di Pd (+2%) e M5s (+3%). Con la crisi di governo...

Crisi - Salvini : “Non ho sbagliato - nessun fallimento. Sfido Renzi e Conte alle elezioni”. Giorgetti : “Voto? Palla è nelle mani di Mattarella” : Dopo la riunione con i deputati della Lega a Montecitorio, Matteo Salvini ha parlato con la stampa davanti Montecitorio. Si è detto certo di non aver sbagliato i tempi della Crisi, di non aver fatto errori e di non aver perso credibilità con le tante inversioni a U di queste ultime settimane. Anzi, sembra già proiettato in campagna elettorale e ha annunciato di aver pronta una “manovra di 50 miliardi pronta da approvare in 24 ore”. ...

Crisi - rubli e simboli religiosi : tutti gli attacchi di Conte a Salvini. Lui : “Sbagli amico mio” : Dopo il voto delle Europee Salvini “ha posto in essere un progressivo distacco dall’azione di governo. Operazione che lo ha distratto dai suoi stessi compiti istituzionali”. A queste parole dette in aula da Giuseppe Conte, Salvini gli dice: “Su questo sbagli amico mio”, “mi parlerai dopo” replica il presidente del Consiglio e Salvini ribadisce: “su questo sbagli”. Altre scintille tra Conte e ...

Crisi governo - Maroni : “Salvini? Ha sbagliato - doveva fare come Bossi nel ’94 e ritirare i ministri. Ci sarà quasi certamente governo M5s-Pd” : “Salvini? Avrebbe dovuto ritirare i ministri dal governo, come fece Bossi nel 1994 col primo governo Berlusconi. Pensavo che l’avrebbe fatto, dopo le sue dichiarazioni di sfiducia agli inizi di agosto”. Così, a Omnibus (La7), l’ex segretario della Lega Roberto Maroni commenta la strategia di Matteo Salvini nella Crisi di governo. L’ex ministro, che non nasconde la sua ilarità nel guardare il video diffuso da Beppe ...

Bruno Vespa contro il M5s : perché è sbagliato chiamare Matteo Salvini "traditore" : In molti, sia nel mondo della politica sia giornalisti e osservatori più o meno autorevoli, s'interrogano sul tempismo di Matteo Salvini: perché la crisi di governo proprio ora, a Ferragosto, e non per esempio due mesi fa dopo aver stravinto le elezioni Europee? Una risposta, fuori dal coro, la offr