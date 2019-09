Alicia Vikander risponde a tutto ciò che volevate sapere su Lara Croft

Fonte : wired

(Di martedì 17 settembre 2019) Nel giro di pochi anni, l’attrice svedeseha saputo trovare il suo posto a Hollywood dove alterna film più sperimentali, come Ex Machina, a reboot di pellicole di successo come Tomb Raider e Jason Bourne. Il resto del tempo lo passa in Portogallo, dove vive con il marito, l’attore Michael Fassbender. In questo video, parte della serie Autocomplete Interview, l’attricea numerose domande – cercatissime su Google – sul suo lavoro sul set di Tomb Raider e si confronta con diverse curiosità su aspetti più o meno noti dell’iconico personaggio di. Un banco di prova interessante per capire che, a distanza di molti anni dal film con una importante attrice che è venuta prima di lei, Angelina Jolie, l’attenzione dell’audience è ancora alta. Nel video per la celebrity non mancano anche domande più indiscrete sul versante ...

riaremember : @_lexismart Sembri Alicia Vikander ?? - vidambigua : Comunque io è da anni che dico di voler fare la vita di Alicia Vikander: svedese, talentuosa, ha vinto un Oscar, te… - Stone_ColdCrazy : Mi sono accorto che su Rai Movie stanno trasmettendo 'A Royal Affair'. Lo vidi quando uscì, all'epoca Mads Mikkelse… -