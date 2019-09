Video Padova Carpi | 0-0 | | highlights e gol | pari senza reti | Serie C

Diretta/ Padova-Carpi - risultato 0-0 - info streaming Video tv : Lento avvio di ripresa : Diretta Padova Carpi streaming video e tv: quote e risultato live del match relativo alla quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B

Video / Modena Padova - 0-1 - : highlights e gol - decide Castiglia - Serie C - : Video Modena Padova , risultato finale 0-1,: gli highlights e i gol della partita del Braglia, giocata nel Monday Night del girone B di Serie C.

Video/ Padova Fano - 6-1 - : gol e highlights - goleada per i veneti - Serie C - : Video Padova Fano, 6-1,: gol e highlights, goleada per i veneti nella partita giocata domenica 1 settembre per la 2giornata di Serie C.