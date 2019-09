Salvini scalda Pontida | Faremo un referendum per abrogare il proporzionale e uno se

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di lunedì 16 settembre 2019) Secondo, sulla legge elettorale gli alleati del centrodestra "sono d'accordo". Ed ha poi aggiunto: "Io voglio che ogni italiano sappia per chi vota, senza che ci siano partitini che tengono in ostaggio il Paese".

Salvini ha detto che non è fatto per scaldare la sedia. Non si ricorda che la scalda dal 1993