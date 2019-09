Meningite | morta una giovane di 24 anni | “Caso diverso da quelli registrati in precedenza

Sassari - morta a 23 anni per Meningite : 15.33 Una ragazza di 23 anni della provincia di Sassari è morta per meningite nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La giovane era arrivata al pronto soccorso poche ore prima con un'ambulanza del 118, ed era stata subito portata in in Rianimazione. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Una turista russa è morta a Forte dei Marmi per una Meningite fulminante : È una sepsi meningococcica sierogruppo W quella che ha causato il decesso di una donna russa di 61 anni che, in vacanza in un albergo di Forte dei Marmi, era stata ricoverata all'ospedale Versilia prima di essere trasferita all'Ospedale del Cuore di Massa, dove è avvenuto il decesso. A seguito degli accertamenti effettuati dalla microbiologia di Lucca ieri è stata fatta la diagnosi di sepsi meningococcica, mentre nella giornata di oggi ...

Swami Codognola sarebbe morta per una Meningite fulminante : Swami Codognola sarebbe morta per una meningite fulminante. La 17enne, figlia dell’ex portiere del Chievo, era in vacanza in Grecia con la mamma Michela, il suo compagno Luca e una delle figlie di quest’ultimo. I primi disturbi, la febbre alta e i dolori muscolari, erano arrivati una settimana fa, in tre giorni poi la situazione è precipitata. Trasportata con urgenza su un aereo militare messo a disposizione dalla Farnesina dall’isola di ...