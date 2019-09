In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Settembre | E adesso cacciateli Autostrade

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Settembre : Conte - governo bifronte. Le luci – Primi passi in avanti con l’Europa per una politica rigorosa e umana sui migranti : Gran bazaar Urla nei wc e divani bollenti: la “fiera” dei sottosegretari La fiera degli strapuntini è finita (pare), evviva la fiera. I partiti giallorossi, quelli che “prima i temi poi le poltrone”, dovevano chiudere ieri la tela dei sottosegretari, in tempo per nominarli nel Consiglio dei ministri. Invece dovrebbero aver finito stanotte e di Cdm ce ne vorrà un altro oggi, alle 9.30. E sarà la […] di Luca De Carolis Le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Settembre : Tutti gli scandali vengono al pettine. Ecco perché voleva pieni poteri : Corte dei conti I 35 voli di Stato “illegittimi” di Salvini Ora tocca ai pm Ferrari dei cieli – Archiviata l’inchiesta contabile sulle trasferte dell’ex ministro: “Nessun danno erariale, ma non poteva usare quei velivoli” di Valeria Pacelli e Saul Caia Il Grande Twittatore di Marco Travaglio Essendo astemio, non pensavo che una sbornia potesse durare un mese. Però auguro di cuore a Salvini di tornare sobrio, almeno fino a quella ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Settembre : : Europa Il secondo governo di Conte è a Bruxelles. Con Gentiloni La nuova Commissione – Gli affari economici vanno all’Italia che però dovrà gestirla con il falco Dombrovskis. Oggi il premier vedrà la nuova presidente di Salvatore Cannavò Il bacio della vita di Marco Travaglio Gli endorsement al Conte-2 cominciavano a farsi preoccupanti: veri e propri baci della morte. Poi è arrivato provvidenziale il voto di sfiducia di Carlo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Settembre : La scommessa. Conte scalda i separati in casa : Montecitorio 343 “sì” per il Conte-2 ma la destra trasforma l’aula in una bolgia Senza sorprese – Ampia maggioranza alla Camera per i giallorossi, tra le violente proteste dei salviniani di Tommaso Rodano La maschera di pietra di Marco Travaglio Il volto pietrificato di Luigi Di Maio, accanto a Giuseppe Conte, la dice lunga su quello che Padellaro chiama il Governo dei Malavoglia. Non ce la fa proprio a sorridere, il capo 5Stelle, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Settembre : “Tutti zitti e lavorare”. I dettagli del programma e l’altolà alle invasioni di campo dei ministri chiacchieroni : Prima di parlare di riforme Conte striglia i chiacchieroni Oggi il premier esporrà il suo “europeismo critico” e chiederà “lealtà” a 5Stelle e Pd di Salvatore Cannavò Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bufale d’agosto/1. “G7, l’isolamento di Conte al suo passo d’addio. Niente bilaterale con Trump… La solitudine di Conte rischia di avere per l’Italia un significato che va oltre le naturali incertezze della transizione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Settembre : : Lo scontro Giustizia: Orlando scava la trincea Pd sulla prescrizione “Lavorare per trovare nuova intesa” – Il vicesegretario del Nazareno vuole ridiscutere la riforma Bonafede. Nel mirino finiscono anche le intercettazioni di Gianni Barbacetto Gli irredimibili di Marco Travaglio Si poteva immaginare che il Pd avesse capito le lezioni, anzi le elezioni che l’avevano bastonato ininterrottamente dal 2008 al 2013 al 2018, passando per il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Settembre : Il ritorno dei dinosauri. Garofoli e Nastasi verso Mef e Mibact : La casta Sempre Salvo: l’eterno Nastasi torna a Roma con Franceschini Caro Dario – Il potente genero di Minoli, massiccio simbolo della stagione di B. è stato richiamato ai Beni culturali dal nuovo ministro dem. Oggi è con Nardella di Romano Collegi Ministra con Trasporto di Marco Travaglio Uno non fa in tempo a rallegrarsi perché la neoministra dell’Interno Luciana Lamorgese non sta su Facebook, Twitter e Instagram, e già gli tocca ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Settembre : : A Bruxelles Il Commissario Ue sarà Gentiloni, scontenti molti 5S: “Regalo al Pd” L’incontro – Oggi l’ex premier vede Von der Leyen: l’Italia dovrebbe ottenere gli Affari economici di Luca De Carolis Adotta un leghista di Marco Travaglio Nell’ultimo mese ho visto cose che voi umani nemmeno in una vita. Ho visto un energumeno da spiaggia chiedere i pieni poteri e poi perdere quelli che aveva dandosi un calcio in culo da solo. Ho ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Settembre : : Il governo – Lunedì la fiducia alla Camera Bilancio giallorosso: 10 a 9 per i 5 Stelle. Ai dem Sud e Tesoro Dopo giorni di patemi, ieri doveva essere quello in cui ogni dilemma era sciolto, ogni dubbio fugato. Ma ai fotografi assiepati dietro le transenne della sala stampa del Quirinale resta un ultimo interrogativo: “Ma la campanella domani questo a chi la passa?”. La tradizionale cerimonia di avvicendamento tra capi di governo è in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Settembre : Attenti - Rousseau vi guarda. Tutti quei sì da non deludere ok al Conte-2 dall’80% degl’iscritti al M5S : Crisi risolta Un boom di votanti su Rousseau: l’80% dice sì all’alleato Pd Democrazia diretta – Rallentamenti, “code” e hacker: ma è record con oltre 79mila iscritti di L. D. C. Finalmente? di Marco Travaglio Lo sdegno di insigni colleghi, accampati da un mese in tv con le piaghe da decubito, per la barbara usanza dei 5Stelle di consultare i propri iscritti su una quisquilia come le alleanze di governo è naturalmente anche il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Settembre : C’è del verde nel programma. Nessun vice : doppia rinuncia Pd-M5S : La svolta Rousseau: appello di Conte. Di Maio fa il passo indietro La soluzione – Il leader 5Stelle rinuncia al ruolo di vicepremier. L’avvocato si rivolge agli iscritti grillini in vista del voto di oggi: “Non tenete idee e sogni nel cassetto” di Luca De Carolis Perché Sì di Marco Travaglio Non avendo mai avuto tessere, non ho il problema del voto su Rousseau. Ma, se fossi iscritto, non avrei dubbi sul Sì al Conte-2. 1. I 5Stelle ...

In Edicola sul Fatto del 2 settembre. Conte : “Cambierà la regola del 3%”. Il premier in diretta alla festa del Fatto : “Governo fra martedì e mercoledì” : alla festa del Fatto Prima mossa di Conte: “Sarà cambiato il Patto di Stabilità” Il premier incaricato: “Voglio pesare nell’Ue” Ma non scioglie il nodo dei vice: “Io 5 Stelle? Formula inappropriata” di Paola Zanca Visti da lontano/2 di Marco Travaglio L’ho scritto l’altro giorno e lo ripeto: seguire gli ultimi giorni della crisi di governo dalla festa dei 10 anni del Fatto quotidiano anziché da Roma è stato un privilegio. Così come seguire ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Settembre : M5s e Pd s’intendono con Conte su ambiente e giustizia : La trattativa Il Colle ha fretta e Conte mette all’angolo Di Maio Martedì si chiude. Prosegue a Palazzo Chigi il lavoro sui programmi. I dem d’accordo col premier: niente vice stavolta. L’unico ostacolo resta il capo grillino di Luca De Carolis Ma che volete di più? di Marco Travaglio Il sondaggio Ipsos-Corriere dovrebbe far riflettere chi, nel M5S, continua a tentennare fra il governo Conte-2 e le elezioni a ottobre (o, peggio, il ritorno ...