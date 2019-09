Famiglie e pari opportunità insieme | una scelta giusta

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Una seria politica sulleopportunità non può che iniziare da proposte efficaci di sostegno allee alla conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. Spesso il luogo dove comincia a essere messo in discussione il principio diopportunità è proprio il diverso carico di incombenze e impegni tra uomini e donne nella cura dei figli.Per questo avere inserito le due deleghe nello stesso dicastero dimostra una visione che farà certamente bene alla costruzione di interventi davvero efficaci e non solo di propaganda. Le donne sono portatrici di un pensiero e di una storia che non solo deve essere difesa con leopportunità nei diritti ma che sappia valorizzare le differenze nellatà.Insomma per potere essere diversi, senza che la differenza si traduca in discriminazione, ma sia davvero una ricchezza, occorre poter essere ...

