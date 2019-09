Macedonia | infortunio per Elmas | il centrocampista azzurro abbandona la sessione di

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 8 settembre 2019) SSC Napoli in apprensione per Elifche si è infortunato in allenamento: forte botta alla caviglia il calciatore è stato portato in Ospedale, problemi per Eljif, ildella SSC Napoli ha lasciato anzitempo ladi allenamento per una botta alla caviglia destra in seguito ad uno scontro con un compagno di squadra: sono in corso controlli clinici per capire quali siano le sue reali condizioni fisiche. Le notizie che trapelano dallanon sono rincuoranti: il piede del ragazzo si sarebbe gonfiato. Il calciatore è stato trasportato in Ospedale per ulteriori esami. Igor Angelovski, commissario tecnico della Nazionale macedone, è intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza sull’accaduto. Ecco quanto ha dichiarato: “è stato colpito in un duello con Iliev, ora sta subendo ulteriori ...

