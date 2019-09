La lezione appresa in Ue dalla crisi dei migranti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) (Questo post è scritto con Majella Kilkey del dipartimento di Sociological Studies dell’Università di Sheffield e Iryna Kushnir, dell’Institute of Education di Nottingham Trent University)Rispetto al 2015, i numeri dell’immigrazione dal Mediterraneo verso i paesi dell’Unione Europea, sia tramite le rotte di terra, sia tramite quelle di mare, si sono ridotti drasticamente. Secondo i dati dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, nel 2019 ci sono stati finora 61.484 arrivi, di cui 49.690 via mare e 11.794 via terra. Per quanto si tratti di un numero importante di vite umane e di storie di sofferenza e difficoltà, rispetto al milione di arrivi del 2015, appare oggi un fenomeno su scala diversa. Tuttavia, nel discorso politico, nelle relazioni tra gli Stati membri dell’Unione Europea, e nella percezione del ruolo di ...

