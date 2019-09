Diretta Serbia Porto Rico | 0-0 | streaming video tv | palla a due | via! | basket

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 6 settembre - inizia la seconda fase. Russia avanti all’intervallo - tutto facile per la Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 11.07 POLONIA-Russia 37-40: buona uscita dagli spogliatoi della Polonia che prova rimettere in piedi una partita nata male. 11.04 Serbia-PORTO RICO 38-22: sembra davvero inarrestabile la corsa dei ragazzi di coach Djordjevic. +16 con il parziale di 15-8 a metà del secondo ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 6 settembre - inizia la seconda fase. In campo Polonia-Russia e Serbia-Porto Rico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 10.35 Serbia-Porto Rico 11-4: 6 punti del gigante Boban Marjanovic e la Serbia già scappa via. 10.32 Polonia-Russia 20-28: massimo vantaggio russo grazie alla palla rubata da Fridzon e portata a termine dall’altra parte del campo dalla stessa guardia. 10.30 Serbia-Porto Rico ...

Diretta Serbia PORTO RICO/ Streaming video tv : il cammino caraibico - Mondiali basket - : DIRETTA SERBIA PORTO RICO Streaming video tv: risultato live del match di debutto nella 2fase dei Mondiali basket 2019. Analizziamo il cammino caraibico.

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 6 settembre - inizia la seconda fase. C’è Italia-Spagna - in campo Serbia e Argentina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Spagna DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) La presentazione della giornata – La presentazione di Italia-Spagna – I gruppi della seconda fase Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di Basket 2019. Da oggi si apre la seconda fase della competizione iridata con numerose partite ...

Italia-Serbia - Europei volley femminile 2019 : semifinale in Diretta tv su Rai Due. Data - programma - orario d’inizio e tv : Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2019 di volley femminile, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due. La nostra Nazionale sarà ancora protagonista sulle reti generaliste dopo l’impresa compiuta contro la Russia, le azzurre scenderanno in campo sabato 7 settembre (ore 16.00) ad Ankara (Turchia) per affrontare la corazzata di Tijana Boskovic in una partita da dentro o fuori. Le ragazze del CT Davide Mazzanti sono chiamate ad alzare ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in Diretta : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia - Turchia - Italia e Polonia le semifinaliste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 23:02 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questi quarti di finale e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:00 Queste le semifinali: Italia-Serbia e Turchia-Polonia. 22:59 Polonia-GERMANIA 15-11: un’invasione a muro regala la semifinale alla Polonia. 22:58 Polonia-GERMANIA 14-11: mani-out di ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in Diretta : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia - Turchia e Italia in semifinale - azzurre stratosferiche!Tocca alla Polonia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 20:49 Polonia-GERMANIA 5-3: Geerties si fa perdonare con un’ottima diagonale. 20:48 Polonia-GERMANIA: 5-2 errore in contrattacco delle tedesche. 20:47 Polonia-GERMANIA 4-2: errore in battuta di Lippmann. 20:46 Polonia-GERMANIA 3-1: parallela di Stysiak e mura di Smarzek. 20:46 Polonia-GERMANIA 1-1: aprono subito il gioco al ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in Diretta : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia - Turchia e Italia in semifinale - azzurre stratosferiche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 20:16 Sabato l’Italia sfiderà la Serbia per tornare in una finale europea a distanza di 10 anni! 20:14 L’Italia E’ IN SEMIfinaleEEEEEEEEEEE!!!! 20:13 Italia-RUSSIA 25-21: GONCHAROVA TIRA FUORIIIIIIIII! 20:12 Italia-RUSSIA 24-21: MUROOOOOOOOOO DI CRISTINA CHIRICHELLA!!!!!!!! 20:11 Italia-RUSSIA 23-21: DIAGONALE ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in Diretta : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia avanti - Italia che lotta - Turchia dominante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 19:51 Turchia-OLANDA 21-17: diagonale potente di Plak, le olandesi sono con le spalle al muro. 19:50 Italia-RUSSIA 5-9: muro di Efimova su Folie, attenzione. 19:49 Turchia-OLANDA 5-6: Baladin sta facedno una partita perfetta, diagonale imprendibile. 19:48 Italia-RUSSIA 4-5: Italia STELLARE, CHE DIFESE! 19:47 Italia-RUSSIA 2-5: inizio ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in Diretta : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia avanti - Italia impatta - Turchia dominante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 19:09 Italia-RUSSIA 1-0: partiamo con una diagonale stupenda di Sylla. 19:08 Turchia-OLANDA 12-11: Boz riporta le sue in vantaggio! 19:06 TURCHI-OLANDA 8-11: primo tempo dietro di Belien. 19:04 Turchia-OLANDA 8-6: diagonale stretta di Ismailoglu, le turche sono cariche. 19:04 Italia-RUSSIA 25-22: ACEEEEEEEEEEE DI FOLIE, 1-1!!! 19:03 ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in Diretta : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia avanti - Italia in difficoltà - tocca a Turchia-Olanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-RUSSIA DALLE 18.00 18:42 Italia-RUSSIA 6-9: azzurre in difficoltà. 18:41 Turchia-Olanda 11-12: primo tempo spettacolare di De Kruijf. 18:40 Italia-RUSSIA 6-6: invasione delle russe. 18:40 Italia-RUSSIA 5-5: lungolinea perfetto di Parubets. 18:39 Turchia-Olanda 9-9: un po’ fallose le Orange in battuta. 18:38 Italia-RUSSIA 4-2: brava l’Italia ...

LIVE Volley femminile - Europei 2019 in Diretta : risultati quarti di finale in tempo reale. Serbia in semifinale col brivido - tocca all’Italia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-RUSSIA DALLE 18.00 17:28 La Serbia è la prima semifinalista di questo Europeo. 17:25 Serbia-BULGARIA 28-26: due errori di fila, uno in ricezione ed uno in attacco, mandano la Serbia in semifinale. 17:24 Serbia-BULGARIA 25-26: mani-out di Vasileva che rbalta la situazione. 17:24 Serbia-BULGARIA 25-24: ennesima pipe vincente di Vasileva, ma Boskovic ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in Diretta : risultati 4 settembre - l’Italia cede con onore alla Serbia. Il Venezuela elimina la Cina! L’Argentina batte la Russia - la Spagna vince soffrendo con l’Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 16.37 Finisce qui la nostra DIRETTA di giornata dei Mondiali di Basket, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 16.34 Russia-ARGENTINA 61-69: con una schiacciata su assist di Campazzo Garino mette il punto esclamativo sul match, Argentina al primo posto del gruppo B! 16.33 Russia-ARGENTINA 61-67: ancora ...

Diretta/ Italia Serbia - risultato finale 77-92 - : Gallinari 26 punti - ma azzurri ko : DIRETTA Italia Serbia, risultato finale 77-92,: la nostra nazionale perde una partita importante per chiudere la prima fase ai Mondiali di basket 2019.