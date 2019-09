Annullato processo a due pericolosi spacciatori | durante udienza il giudice si addormenta

(Di venerdì 6 settembre 2019) Unperché il, forse stanco dopo una notte insonne, si ètol’. A chiedere l’annullamento delsono stati gli avvocati difensori dei due imputati, dueche in primo grado erano stati condannati a 11 e 13 anni di carcere. Ilsi èto all’improvviso mentre era in corso diverse testimonianze. Ad un certo punto ilha iniziato a russare impendendo alla giuria di poter ascoltare i testimoni. A quel punto si è deciso di annullare il. A decidere l’annullamento è stata l’Alta Corte che sentite le parti ha deciso di annullare il. Il fatto è avvenuto in Australia e non si sa se l’Alta Corte abbia deciso di prendere provvedimenti disciplinari contro il

