Steam | in arrivo questo mese il restyling della libreria

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) Prendendo forse spunto dalla grafica tipica di Netflix, lasta per subire un deciso. A partire dal 17 settembre infatti saremo in grado di dare uno sguardo al nuovo lookpiattaforma di Valve.Grazie acambiamento, potrete riorganizzare al meglio le pagine dei giochi; inoltre sarà presente un ampio spazio dedicato agli aggiornamenti ed una nuova homepage che metterà in evidenza i titoli giocati dai vostri amici.Tuttavia la feature più interessante è caratterizzata dalle "Collezioni" che sostituisce il vecchio sistema delle Categorie. Queste collezioni funzionano all'incirca come i filtri di Gmail. Potete creare la vostra collezione inserendo una serie di tag differenti: inmodoinserirà automaticamente nella vostratutti i giochi con quei tag. Oltre asarete inoltre in grado di trascinare i giochi nelle vostre Collezioni ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: In arrivo il restyling della libreria di #Steam. - Eurogamer_it : In arrivo il restyling della libreria di #Steam. - cyberanimax : -