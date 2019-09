VIDEO F1 | GP Belgio | Charles Leclerc vince a Spa | l’abbraccio con gli uomini Ferrari al

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019)ha trionfato nel Gran Premio del2019 ottenendo la prima vittoria della carriera in Formula 1 e regalando allail primo successo stagionale. Il pilota monegasco si è imposto sulla storica pista di Spa-Francorchamps dominando sostanzialmente per tutto il fine settimana e resistendo con grande solidità mentale alla furiosa rimonta finale della Mercedes di Lewis Hamilton. Di seguito ildei festeggiamenti diper la prima vittoria in carriera al parco chiuso.FESTEGGIAMENTIGP2019 NEL PARCO CHIUSO: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

SkySportF1 : Il minuto di silenzio in #F1 in ricordo di Anthoine #Hubert ? - SkyTG24 : F1, Gp Belgio: vince Leclerc. Video e highlights della gara di Spa - SkySportF1 : Gara da dimenticare per @Max33Verstappen: il video #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgianGP -