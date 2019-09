Governo | al vertice M5S il diktat Di Maio | io vicepremier o perdo il Movimento

Governo - vertice Conte-Pd-M5S : "Fatti passi in avanti" : È terminato il nuovo vertice tra la delegazione del Pd, quella del Movimento 5 Stelle e lo stesso Giuseppe Conte. L'incontro era stato programmato per questa mattina alle ore 9:30, ma poco prima dell'inizio era stato rinviato alle 12. Nell'attesa di incontrare le delegazioni dei due partiti Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato.Il rinvio del vertice e il successivo colloquio tra Conte e Mattarella ha ...

Governo - la diretta – Grillo ai suoi : “Basta parlare di posti - di 10 o 20 punti”. E ai dem : “Occasione unica”. Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd a Palazzo Chigi : “Passi avanti sul programma” : Una giornata partita con un faccia a faccia inatteso e terminata, dopo la nuova partita a scacchi tra le delegazioni di Pd e M5s tra “passi avanti” e puntualizzazioni in attesa della sintesi del premier incaricato, con la spinta importante, forse decisiva, di Beppe Grillo. Per la terza volta il fondatore del Movimento interviene nella trattativa per la formazione di un Governo che chiuderebbe la crisi. E questa volta è più esplicito ...

Crisi di Governo - vertice Conte M5s-Pd. I dem : «Ok taglio parlamentari - passi avanti su autostrade» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Governo - la diretta – Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd. I Cinque Stelle : “Da trivelle a inceneritori - direzione giusta”. Marcucci : “Ora il premier può fare squadra di qualità” : Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 Stelle per un vertice sul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte a colloquio con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente ...

Governo - vertice M5S a Roma. Pd : ok incontro con Conte - da lui critiche a Di Maio : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...

Crisi di Governo - Conte da Mattarella - poi vertice M5s-Pd. I dem : «Passi avanti». Di Maio vede i suoi : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Governo - in corso a Roma vertice M5S decisivo : il nodo Di Maio vicepremier : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...

Crisi di Governo - Delrio sul vertice tra Pd e M5S : «Fatti ulteriori passi avanti» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Governo - vertice Pd-M5s. Dem : “Passi avanti - serve chiarimento politico”. D’Uva e Patuanelli : “Intesa prima possibile” : Dalle tensioni tra partiti, ai tentativi di riprendere il dialogo per dare avvio al Conte 2. Tre ore è durato il nuovo vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Giuseppe Conte, dopo gli attacchi incrociati per gli ultimatum di Luigi Di Maio ai dem. “Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier insieme a Conte, abbiamo fatto ulteriori passi avanti e poi il premier ...

Governo - vertice a Palazzo Chigi tra delegazioni Pd e M5s. Delrio : ‘Inaccettabili ultimatum a Conte’ : “Negli incontri siamo sempre stati costruttivi, ieri i dieci punti sono diventati venti e si è si è detto “o questi o non si fa il Governo”. A me sembra un ultimatum ed è totalmente inaccettabile che si pongano ultimatum al presidente del Consiglio”. A rivendicarlo il capogruppo Pd Graziano Delrio, entrando a Palazzo Chigi per un nuovo vertice tra le delegazioni dem e M5s, dopo le tensioni nel giorno delle consultazioni ...

Governo - Conte per più di un'ora da Mattarella : ora il vertice con M5s e Pd | Di Battista : ultimatum? Idee e soluzioni : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Governo - Conte da Mattarella - trattativa in bilico. Pd : «chiarimenti» - al via il vertice. Salvini : vergognoso mercato poltrone : È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S...