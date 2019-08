Ambra Angiolini | «Pensieri in viaggio»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Sono le sei del mattino, litigo con il correttore automatico e penso. Penso ovunque, in qualsiasi situazione, ovviamente non sempre iposso definirli intelligenti, certe volte imbarazzanti, altre volte assurdi, raramente risolutivi. Sono un problema, imi hanno sempre fatto pensare, anche in vacanza. Questa volta gli avevo chiesto di non farlo, erano quattro anni che non mi concedevo un’estate come «la gente che parte». La situazione rispetto agli altri anni si è particolarmente aggravata da quando ihanno iniziato a pensare a voce alta. Me lo ha fatto notare mio figlio Leonardo che mal sopporta questa nuova condizione. Stavo giusto camminando con lui in aeroporto verso il fast track, con una certa premura perché avevo in consegna anche Eggio «Il migliore amico di Leonardo» penso a voce alta mentre Leo arrossisce e bofonchia qualcosa che non capisco. Perché ...

P4rrin0 : @vincenzino80 @signoradellegif Tipo Ambra Angiolini a Non è la Rai? - courbevoie1894 : @DavideFalchieri No, Giggino non ha la delega a trattare e secondo me ha pure un auricolare come Ambra Angiolini. - infoitcultura : Ambra Angiolini riappare dopo mesi su Instagram con una foto “selvaggia” -