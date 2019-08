VIDEO F1 | GP Belgio 2019 | gli highlights delle prove libere di Spa

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : motore in fiamme sulla Racing Point di Perez : Le FP2 del GP del Belgio 2019 di F1 per Sergio Perez sono state davvero impressionanti in positivo, con il pilota messicano della Racing Point che ha chiuso al quinto tempo totale e stava mostrando un passo eccezionale anche sul passo gara fino a pochi minuti dal termine. Qualcosa si è però improvvisamente rotto nel propulsore Mercedes della sua vettura e ora il problema principale sarà capire come si potrà ovviare al problema, con ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : problemi al motore vecchio per Max Verstappen nelle libere : Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio del Belgio 2019 per Max Verstappen. Il pilota olandese ha fatto fatica specialmente nel pomeriggio raccogliendo solo un deludente sesto tempo assoluto a 1″2 dalla prima delle Ferrari e addirittura alle spalle della Racing Point di Sergio Perez. Verstappen si è lamentato durante le FP2 via radio con la squadra per un presunto problema al motore della sua Red Bull che lo ...