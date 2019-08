Stromboli | nuova eruzione del vulcano | nube nera e turisti in fuga dalle spiagge

Stromboli - nuova eruzione del vulcano : dal cratere fuoriescono detriti e cenere : Un forte boato, poi un’esplosione. Il vulcano di Stromboli , nelle Eolie, torna ad eruttare. L’episodio è avvenuto attorno a mezzogiorno di mercoledì 28 agosto. Dal cratere sono fuoriusciti sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Al momento non si registrano danni a persone o cose, anche se sul versante di Ginostra si sono verificati alcuni piccoli principi d’incendio. Secondo alcuni testimoni, l’ eruzione sarebbe stata ...

Stromboli - nuova fortissima esplosione scatena il panico alle isole Eolie : turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Una nuova forte esplosione si è verificata sull’isola di Stromboli. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull’isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. Si è dunque risvegliato il vulcano che già nei mesi scorsi si era fatto sentire, causando anche un morto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che le reti di monitoraggio hanno registrato ...