Calciomercato Crotone | idea Soddimo | in difesa interessano Marrone | Heurtaux e Silvestre

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ilprepara in questi giorni la seconda gara della stagione, la trasferta in programma sabato 31 agosto alle ore 18:00 presso lo stadio "Alberto Picco" contro lo Spezia, ma l'attenzione dei tifosi rimane concentrata sugli ultimi giorni dedicati alle contrattazioni diestivo. In casa rossoblu l'rimane quella di portare in terra di Calabria ancora un difensore, possibilmente con una certa esperienza, in modo da completare il reparto e garantire una panchina adeguatamente lunga al tecnico Giovanni Stroppa. Al di là delle dichiarazioni di facciata, lo staff calabrese potrebbe effettuare però altre operazioni in modo particolare a centrocampo., possibile rinforzo di esperienza Nell'ottica di completamento della squadra e con la volontà di concedere maggiore esperienza e qualità ad un gruppo chiamato a mettere in atto una grande stagione, la dirigenza ...

