Inter | anche Zhang molla Icardi | ribadita la bocciatura nell' incontro alla Pinetina

Calciomercato Inter – Trovato l’accordo per Sanchez : il cileno in arrivo mercoledì a Milano : Alexis Sanchez in arrivo a Milano: Trovato l’accordo tra Inter e Manchester United per il cileno Giornate ricche di emozioni per Antonio Conte: dopo la prima vittoria stagionale, conquistata ieri dalla sua Inter con un secco 4-0 sul Lecce, per l’allenatore nerazzurro arrivano splendide notizie. L’ad Marotta ha infatti chiuso la trattativa col Manchester United per Alexis Sanchez: il cileno dovrebbe arrivare a Milano già ...

Calciomercato Inter : è fatta per Alexis Sanchez - il cileno arriva in prestito secco : Continuano ad arrivare buone notizie nella parte nerazzurra di Milano, già rinfrancata da un ottimo esordio in campionato con un sonoro 4-0 alla neopromossa Lecce. Nella serata di oggi martedì 27 agosto l'Inter ha infatti annunciato l'avvenuto accordo con il Manchester United per l'arrivo di Alexis Sanchez. Un matrimonio, quello tra i nerazzurri ed il cileno, nell'aria da tempo ma rinviato spesso per ragioni economiche. In tarda serata ...

Calciomercato Inter - fatta per Alexis Sanchez : cambia la formula : Tutto definito tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Il cileno è atteso a Milano già nella giornata di domani per visite mediche e firma. A cambiare è la formula dell’operazione, come riportato da Sky. Non si tratterà più di un prestito con diritto di riscatto ma di un prestito secco e gratuito. L’Inter pagherà 5 milioni dell’esoso stipendio di Sanchez. Alexis Sanchez è un calciatore cileno, classe 1988. ...

Inter : Sanchez tra i colpi da regalare a Conte nell'ultima settimana di calciomercato : Si entra nell'ultima settimana della sessione estiva di calciomercato e tante squadre sono al lavoro per regalare gli ultimi rinforzi ai propri allenatori. Tra i club maggiormente attivi c'è l'Inter, che ieri ha esordito nel miglior modo possibile in campionato, battendo il Lecce 4-0 e mettendo in mostra pregi e difetti della nuova gestione Conte. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha sottolineato come, a differenza di altre squadre, ...

Mercato Inter : Biraghi e Sanchez sarebbero vicinissimi - Vidal possibile colpo last minute : Tre acquisti in sei giorni per il Mercato dell’Inter. Inizia l’ultimo sprint delle trattative, che chiuderanno il 2 settembre, e Marotta non vuole farsi trovare impreparato. Antonio Conte, dopo l’ottimo esordio di ieri, ha bisogno di alcune pedine per migliorare la sua rosa e dare l’assalto alla Juventus. Sono ore caldissime sui fronti Sanchez e Biraghi che sistemerebbero attacco e fascia sinistra. Concluse queste due operazioni si andrà ...

Inter : partenza con il botto - poker al lecce anche Lukaku in gol : L'Inter non sbaglia all'esordio in campionato. Nella prima giornata casalinga i nerazzurri non lasciano scampo al neopromosso lecce

Calciomercato - le notizie di oggi – I nuovi undici di Fiorentina e Bologna - tegola Inter per Sanchez : IL NUOVO 11 DELLA Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo ...

Inter-Lecce 4-0 - esordio perfetto di Conte : Brozovic-Sensi indirizzano la sfida - poi segnano anche Lukaku e Candreva : Un esordio migliore di così era impensabile, anche per un perfezionista come lui. L’Inter di Antonio Conte batte il Lecce 4-0 davanti a circa 65mila spettatori arrivati a San Siro e bagna così il ritorno in Serie A con un poker alla squadra della sua città natale. Tutto facile per i nerazzurri, con Marcelo Brozovic ad aprire le marcature e il neo-acquisto Stefano Sensi a raddoppiare subito dopo. Nella ripresa in gol anche il colpo di ...

Inter - l’esordio è uno show : Lecce annientato con la ‘sagra delle prodezze’ - segna anche Lukaku [FOTO] : Inter-Lecce, LIVE – Grande attesa per il debutto dell’Inter di Conte. In un San Siro strapieno i nerazzurri sfidano il neopromosso Lecce di Liverani. Inter che si è mossa molto sul mercato e non ha ancora chiuso la sua campagna acquisti. Sono arrivati Godin, Sensi, Barella, Agoume, Lazaro e Lukaku. La ciliegina sulla torta è proprio l’attaccante belga, fiore all’occhiello del mercato estivo nerazzurro. ...

L'Inter di Conte forza 4 : poker al Lecce - a segno anche Lukaku : Si chiude col posticipo del lunedì sera a San Siro la prima giornata di campionato 2019/2020, completata dalla sfida tra Inter e Lecce. C'è grande curiosità attorno alla...

Inter - coreografia per il tifoso della Lazio Diabolik : striscioni anche per Oriali [FOTO] : Un’immagine enorme di Diabolik e uno striscione con la scritta: “Fabrizio con noi”. Così i tifosi della Curva Nord dell’Inter, durante il posticipo di Serie A contro il Lecce, hanno voluto ricordare Fabrizio Piscitelli, storico capo ultrà della Lazio ucciso lo scorso 7 agosto in un agguato nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le due tifoserie sono storicamente gemellate. Successivamente, sempre in Curva Nord, è ...

Tegola Inter - l’infortunio di Martial può bloccare Sanchez : Joao Mario verso la Lokomotiv Mosca : Inizia il campionato dell’Inter, i nerazzurri in campo nel posticipo serale, la squadra di Conte impegnata davanti al pubblico amico contro il Lecce ha il dovere di conquistare i tre punti e risponde a Juventus e Napoli. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato con l’intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa ma nelle ultime ore non sono arrivare buone notizie. Nuovo ostacolo per l’arrivo di Alexis ...

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Calciomercato Inter : Alexis Sanchez slitta - il vice Lukaku può arrivare a zero : Il Calciomercato dell’Inter è tutto concentrato sull'attacco. Alexis Sanchez è il nome più caldo ma a Conte servirebbe anche un secondo centravanti. Romelu Lukaku, oggi in campo da titolare contro il Lecce, non basta, serve un suo alter ego per le tre competizioni. Marotta studia le soluzioni, poche le risorse per il prossimo obiettivo nerazzurro e così viene sondato il mercato dei giocatori svincolati. Due sono le idee forti, che però vanno ...