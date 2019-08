Giovane sposa perde la memoria poche ore prima del matrimonio e dimentica suo marito

Fonte : baritalianews

(Di martedì 27 agosto 2019) Unadonna di 25 anni ha perso laoredi pronunciare il fatidico si. I medici di una delle università più famosa del mondo stanno cercando da anni di comprendere cosa sia veramente accaduto. La donna,oredel, è stata colpita da un’epilessia improvvisa che le ha portato are lae are chi fosse il suo futuro sposo. La ragazza si chiama Katie Spinks e il giorno delsi presentò all’altare senza sapere chi fosse il suo futuro sposo. Mentre stava per indossare il suo abito dala donna fu colpita da un’epilessia che le provocò la perdita della. Subito dopo si riprese e continuò a vestirsi anche se non sapeva il perché stesse indossando quell’abito da. Subito dopo incontrò il padre che la vide in evidente difficoltà e si fece raccontare cosa era successo. Il padre le ...

