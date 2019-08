Peter Murphy dei Bauhaus sta bene | il messaggio dopo l’infarto | “Sono in piena guarigione”

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) A seguito dell'attacco cardiaco che lo ha colpito il 13 agosto,deiha lasciato tutti i fan col fiato sospeso. In quei giorni il cantautore di She's In Parties stava tenendo una residency presso Le Poisson Rouge di New York, ma un malore improvviso aveva reso necessario correre all'ospedale Lenon Hill e sospendere le date successive. Il personale medico, tra cui il cardiologo Jason Song, aveva riferito cheaveva due stent nell'arteria coronaria destra e aveva tenuto il riserbo su tutte le altre informazioni. A informare i fan, tuttavia, ci ha pensato lo stessoin un post pubblicato su Instagram: Sono felicissimo di annunciare che oggi sono in completa guarigione. Grazie al meraviglioso team di dottori, specialisti, infermiere e a tutto il personale di assistenza sono lieto di annunciare che sono di nuovo in piedi e pronto a correre di ...

