Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Tra i “convocati” c’èlui,Miccoli, l’ex bomber che ha segnato gol su gol con la maglia dei. Giocherà con le “vecchie glorie” nell’il ‘nuovo’nello stadio che lo ha visto protagonista per diverse stagioni. Ma la sua presenza sta creando non poche tensioni, perché l’attaccante leccese è stato condannato in primo grado a 3 anni e sei mesi per estorsione e in un’intercettazione aveva definito “un fango” il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Così, dopo le proteste della sorella del giudice assassinato da Cosa Nostra, Maria, per la decisione del patron della nuova società Dario Mirri di invitare Miccoli al ‘battesimo’ del, arrival’assenza del sindaco Leoluca Orlando. Il primo cittadino palermitano – che era stato presente ...

pisto_gol : Alla prima amichevole del Palermo (serieD)giocata a Petralia sono accorsi in 1000. Quando l’amore è più forte di og… - ASparaciari : RT @fattoquotidiano: Palermo, amichevole contro le “vecchie glorie” rosanero: in campo c’è anche Fabrizio Miccoli. E il sindaco Leoluca Orl… - fattoquotidiano : Palermo, amichevole contro le “vecchie glorie” rosanero: in campo c’è anche Fabrizio Miccoli. E il sindaco Leoluca… -