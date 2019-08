Governo | Pd-M5S trattano | dem tentati dal Conte bis | Fico si chiama fuori

Crisi di Governo - Boccia : “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” : “Se si vuole svolta si trova soluzione sui nomi. M5s deve aver fiducia in Zingaretti”. Così Francesco Boccia, intervenuto al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle L'articolo Crisi di governo, Boccia: “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” proviene da Il Fatto ...

Governo : ultimo giorno di trattative tra PD e M5S prima delle consultazioni : Scade oggi il termine dato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il raggiungimento di un’intesa sul nuovo Governo. Sono ore frenetiche per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che non sono ancora riusciti a trovare un’intesa sul nome del premier. Nicola Zingaretti insiste sulla linea della discontinuità che significa no ad un Conte bis. Luigi Di Maio, da parte sua, si è allineato al pensiero espresso da Beppe Grillo in ...

Governo - Centinaio : si può recuperare un rapporto con il M5S : Centinaio: Penso che in questo momento un discorso con il M5S per poter andare a recuperare quel rapporto che ci aveva permesso di iniziare

Governo M5S-Pd : consultazioni Mattarella lampo senza accordo : Governo M5S-Pd: consultazioni Mattarella lampo senza accordo Il richiamo al senso di responsabilità esternato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di giovedì scorso, al termine del primo giro di consultazioni, non sembra a oggi aver sortito alcun effetto. Un Governo M5S-Pd, tra le opzioni sul tavolo, sembra lontano da un accordo definitivo, quando siamo a lunedì 26 agosto, ovvero alla vigilia del secondo giro di ...

Sergio Mattarella si è convinto : la crisi di Governo è arriva a una svolta decisiva. Asse Pd-M5s vicinissima : Sergio Mattarella si è quasi convinto: l'Asse M5s-Pd sta per nascere. Il nodo resta comunque quello del premier. Con i grillini che insistono su Conte e con i democratici che invece lo escludono e pretendono "discontinuità" altrimenti si avrebbe "un rimpastone". E così l'unica alternativa sarebbe un

Tutte le accuse che la Lega non potrà fare al mostro di Governo formato da Pd-M5s : Tra le molte scene spassose osservate nel corso di questa formidabile crisi di governo ce n’è una forse più gustosa delle altre che negli ultimi giorni è stata comprensibilmente messa in secondo piano da molti osservatori. Al centro della scena, oggi, ci sono il Partito democratico e il Movimento 5

Governo - l’ultimo giorno per la trattativa Pd-M5s : le mediazioni per formare il Conte 2 e convincere Mattarella : Sta per scadere il tempo. Fra 24 ore il presidente della Repubblica inizierà il secondo giro di consultazioni e i partiti, Movimento 5 stelle e Partito democratico prima di tutti, dovranno dire se hanno un’alternativa alle urne a novembre. Sono ore decisive per capire se l’accordo che fino a qualche settimana fa sarebbe stato impossibile anche pensare, potrà vedere la luce. Una strada c’è: è in salita come il primo giorno, ma ...

I nomi che il Pd porterebbe al Governo in caso di accordo con il M5s : Formalmente il no di Nicola Zingaretti ad un Conte bis resta, ma non si tratterebbe più di una posizione granitica. Quel no potrebbe trasformarsi in un sì se arrivassero dei segnali di discontinuità dal Movimento 5 stelle sulla composizione del governo. Ovvero se M5s cambiasse alcuni 'interpreti' che hanno governato con la Lega cadrebbe il veto. La trattativa tra Pd e M5s va avanti. Domenica potrebbe aver segnato il punto ...

Governo PD-M5S - ZINGARETTI "NO CONTE PREMIER"/ "Domani vertice sul programma" : Trattativa M5s-Pd per nuovo GOVERNO post-crisi, ZINGARETTI 'ho detto a Di Maio no a Premier CONTE. Domani tavolo insieme per il programma'

Governo M5S-PD/ I poteri forti e quella "pistola alla tempia" di Zingaretti : Da calendario delle consultazioni si capirà lo stato della trattativa e quali sono le sorti della crisi. Ecco chi preme sul Pd

Governo - Zingaretti cambiare anche i nomi - M5S si confronti : Governo, Zingaretti cambiare anche i nomi, M5S si confronti. Una discontinuità sui contenuti passa anche da un cambio di persone

E ora il M5S ha paura di votare con Rousseau sul Governo con i dem : La base scatenata contro il Pd. Favorevoli al voto i big ostili al governo, da Bugani a Taverna. Il nodo Conte: solo con lui premier si ha la speranza di ottenere il via libera

Governo - M5S compatto su Conte : «Unico nome». Zingaretti : «Discontinuità - no al rimpastone» - ma si va avanti : Governo, un'altra giornata di trattative tra M5S e Pd. che, alla fine riguardano un solo nome. Luigi Di Maio invoca Giuseppe Conte premier: «È l'unico in campo»....

Governo - Salvini paga la crisi : Lega in calo - dem e M5S (in risalita) cercano accordo : La Lega di Matteo Salvini sta pagando la crisi di Governo: in un solo mese ha perso 5 punti percentuali nel sondaggi. Pd e M5S, invece, secondo Winpoll-Sole 24 ore, sono in leggero aumento. Prima che un eventuale matrimonio "giallorosso" vada a buon fine, però, è necessario che dem e pentastellati trovino un punto d'incontro sul premier. Di Maio ha riproposto Conte (e sembra non voler cedere), ma Zingaretti non è d'accordo. Il sondaggio ...