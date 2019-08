Kasia Smutniak ricorda Taricone | Grazie a lui aiutiamo i bambini in Nepal

Fonte : blogo

(Di giovedì 22 agosto 2019) Una lunga intervista al Corriere della Sera quella rilasciata dall'attrice, che dopo molto tempo decide anche di dar voce ad alcuni dei suoi ricordi più preziosi con Pietro, ex marito e padre della sua Sophie, ormai adolescente, scomparso a 35 anni a seguito di un incidente paracadutistico.spiega inoltre il motivo per il quale, compiuti i suoi primi 40 anni, abbia voluto fermarsi per un po', abbandonando il cinema più di recente e mettendosi letteralmente 'in pausa' per i mesi a venire: "Anziché raccontare le vite degli altri, mi sono data un po’ di tempo per vivere la mia. Quella quotidianità che tanto mi manca: sedermi al bar con un caffè, leggere i giornali, andare a prendere i figli a scuola… Cose semplici e difficili, non voglio rinunciarci più. Non ho fretta di tornare sul set. Lo farò solo se ne vale la pena" Proprio quest'anno ricorrono i 10 anni ...

infoitcultura : Kasia Smutniak, voglia di volare. «Nel nome di Pietro aiuto i bambini in Nepal» - infoitcultura : Kasia Smutniak: 'In memoria di Taricone ho aperto una scuola in Nepal. Credo nell'Europa e lotterò sempre contro i… - infoitcultura : Kasia Smutniak compie 40 anni e ricorda Pietro Taricone -