Neymar – Dal PSG un segnale di ‘cedimento’ | “siamo aperti alla cessione”

Neymar Juventus - clamoroso dalla Spagna : affondo bianconero - offerta schock : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe […] More

Dal Brasile una bomba di mercato : la Juventus interessata a Neymar - i dettagli : E se la Juventus fosse interessata a Neymar? Dal Brasile la clamorosa bomba di mercato Neymar non conosce ancora il suo futuro: il calciatore brasiliano ha espresso ormai da tempo al PSG il desiderio di tornare a vestire la maglia del Barcellona, ma il club francese non ha ancora trovato condizioni soddisfacenti per lasciarlo andare. La squadra parigina vuole, oltre ad una sostanziosa cifra, anche una valida alternativa a Neymar, per ...

Dalla Spagna - assalto finale del Barcellona per Neymar : Secondo l’emittente radiofonica RAC-1, ci sarebbe stata questa mattina una mega riunione della dirigenza del Barcellona in cui si è presa la decisione di avanzare un’offerta finale al PSG per Neymar. Lo riporta anche As che riferisce che la motivazione alla base di questa offerta è dimostrare al PSG che si fa sul serio per il brasiliano. Dalla Francia infatti erano trapelate indiscrezioni, dopo le tante offerte ritenute insufficienti ...

Neymar-Barcellona - il retroscena dalla Francia : “Tutto un bluff per accontentare Messi…” : Neymar-Barcellona, la telenovela si arricchisce sempre di nuovi dettagli. Dopo la cessione di Coutinho al Bayern Monaco, si poteva inizialmente ipotizzare ad un’apertura del brasiliano in Catalogna, ma la verità è che Coutinho rappresentava l’unica contropartita che al PSG interessava. Cosa si fa adesso? dalla Francia, il retroscena abbastanza bizzarro: il tentativo di riportare ‘O ‘Ney’ in blaugrana è ...

Barcellona - prosegue la trattativa per Neymar : offerta cash più Coutinho e Vidal - il PSG vuole Dembelè : Il Barcellona offre 60 milioni più Coutinho e Arturo Vidal per Neymar, il PSG sembra pronto ad abbassare le sue richieste ma chiede Dembelè Alla fine sembra che il PSG cederà. Il club francese, apparso fin qui irremovibile dalla richiesta di 200 milioni per Neymar, inizia a sentire la pressione del countodwn che scorre inesorabile verso la fine del mercato. La cifra richiesta taglia fuori praticamente tutti i club del mondo a parte ...

As : Leonardo vuole Vinicius al Psg. Lo considera un anti-Neymar fuori dal campo : La vicenda Neymar è molto lontana da una soluzione, scrive As. Il Barcellona è ancora lontano dalla richiesta del Psg e il Psg non intende abbassare le sue pretese. In tutto questo, Neymar ancora non sa dove giocherà la prossima stagione. Il quotidiano riferisce che quando il Psg ha offerto Neymar al Real Madrid la prima volta, la prima richiesta di Leonardo è stata di inserire Vinicius Junior nella trattativa. Il Real ha respinto la richiesta. ...

Dalla Francia - accordo di massima per Neymar al Barcellona : Secondo Le Parisien, il Barcellona avrebbe fatto un affondo per Neymar. Il quotidiano francese parta di un’offerta al PSG di Coutinho più 80 milioni di euro per il brasiliano. Lo stesso quotidiano sottolinea che, sebbene, secondo l’entourage del calciatore, Neymar vuole tornare a Barcellona, ??l’offerta non convince il PSG. La quotazione fatta dal Barca di 120 milioni per Coutinho appare spropositata secondo i francesi. ...

Psg - Verratti sta dalla parte di Neymar : “Spero resti - è un giocatore incredibile” : “Non ho ascoltato quei cori. I sostenitori possono fare quello che vogliono. Siamo molto vicini a Neymar. È un giocatore che ha dato molto a Parigi. L’anno scorso, ha segnato in momenti importanti. È un giocatore incredibile che entusiasma tutti. Penso sia positivo per lui se le cose siano chiare. Queste sono cose che riuscirà a gestire con il club, ma spero resti”. Queste le parole del centrocampista del Psg, Marco ...

Neymar - nuovi guai per il brasiliano : denunciato dal tifoso colpito in Coppa di Francia : Non c’è pace per Neymar. Nel giorno in cui vengono archiviate le accuse di stupro nei suoi confronti, l’attaccante brasiliano si vede costretto ad affrontare un nuovo guaio giudiziario. Secondo “L’Equipe”, infatti, il tifoso colpito con un pugno dal giocatore dopo la finale della Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes avrebbe deciso di sporgere denuncia presso la procura della Repubblica di Bobigny. ...

Neymar Juventus : offerta monstre dalla Spagna per il brasiliano : Neymar Juventus: secondo “Sport” la telenovela Neymar si arricchisce di un ulteriore capitolo . L’esterno d’attacco della Nazionale brasiliana sarebbe destinato a giocare nella Liga, ma non con la tanto amata maglia del Barcellona. Il Paris Saint Germain, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere Neymar ai blaugrana e stanno negoziando con il Real Madrid. […] More

Calciomercato - dalla Spagna : 'Neymar offerto a Juventus - Real e Manchester United' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Joao Cancelo è stato ceduto al Manchester City in cambio di Danilo e trenta milioni di euro. Un'operazione di mercato che è stata criticata da larga parte dei tifosi della Juventus, in quanto sarebbe un chiaro downgrade. La dirigenza bianconera, comunque, aveva bisogno di soldi dopo le enormi spese dovute agli acquisti di Cristiano Ronaldo (l'anno scorso) e De Ligt ...

Neymar Juventus : dalla Catalogna - il brasiliano offerto alla Juve : Neymar Juventus: sul caso Neymar so apre un nuovo capitolo secondo la stampa spagnola Il quotidiano catalano “Sport”, come riportato da Tuttomercatoweb.com, riferisce che il Paris Saint Germain si sarebbe arreso all’idea di dover fare a eno del brasiliano durante la prossima stagione, e che, per questo motivo, lo avrebbe offerto ai top club interssati: […] More

Neymar-Barcellona - dalla Spagna hanno la soluzione : “Prestito secco di un anno” : La rottura è ormai totale, come dimostrano anche alcuni episodi di ieri dopo la vittoria in Supercoppa di Francia: distanza forse insanabile tra Neymar ed il Paris Saint Germain, con il brasiliano che continua a ‘spingere’ verso il Barcellona. A tal proposito, visti i problemi legati alla difficoltà dell’operazione, il quotidiano catalano ‘Sport‘ propone una soluzione momentanea che potrebbe dar tempo ai due ...

Neymar - che brutto periodo : dal saluto negato a Leonardo ai 3 milioni in fumo per ‘colpa’ della FIFA : Momento di certo facile per Neymar! Il giocatore brasiliano vede sfumare 3 milioni per non essere stato inserito fra i candidati al premio miglior giocatore FIFA. E il gelo nei rapporti con il PSG continua… periodo piuttosto complicato per Neymar. Dopo essere uscito pulito dalla vicenda legata al ‘presunto stupro’, il calciatore brasiliano ha a che fare con altri problemi. Uno su tutti, l’aver visto sfumare 3 milioni per ‘colpa’ della ...