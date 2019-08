Alla scoperta della foresta di Montarbu - uno dei polmoni verdi della Sardegna [VIDEO] : La foresta di Montarbu si estende su una superficie di 2765 ettari e costituisce una delle più belle e meglio conservate foreste di tutta la Sardegna. Si estende a Est di Seui, Alla falde meridionali dei monti di Montarbu e del Tonneri. Il corso del Flumendosa la divide dal grande massiccio del Gennargentu. La parte centrale della foresta è costituita da un altopiano calcareo di circa 1000 metri di quota. È una vasta area caratterizzata dAlla ...

“Ho dolore ovunque”. Nadia Toffa - altra sciacAllata : la scoperta sul suo ‘ultimo post’ : Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti alla tristezza, davanti alla commozione, davanti alla morte di Nadia Toffa. Anzi continuano, imperversano, in quello che ormai è un vero e proprio gioco criminale. Tra le tantissime ricerche che si stanno facendo su Google in questi giorni, ovviamente c’è quella relativa all’ultimo messaggio su Facebook della conduttrice. Ecco allora che sul web ha iniziato a circolare un lungo messaggio. Lo avrebbe ...

Alla scoperta di GRID in un nuovo video con un ospite d'eccezione come Fernando Alonso : Nel primo Race Consultant Diary, la leggenda del motorsport Fernando Alonso rivela come le caratteristiche chiave di GRID e la sua passione per le corse si adattino perfettamente."È ciò che amo di GRID: la competizione. Non appena c'è competizione, tutto prende vita."GRID sarà giocabile Alla Gamescom presso lo stand Deep Silver & Friends nella Koelnmesse Hall 9Leggi altro...

MIDNIGHT BARABBA/ Lo spettacolo del Meeting Alla scoperta della vera liberazione : Lo spettacolo inaugurale del Meeting diRimini è nuova versione scenica del romanzo di Pär Lagerkvist diretta da Otello Cenci

Terre Blanche - Alla scoperta della collezione segreta Peugeot FOTO GALLERY : A Hérimoncourt, nelle Terre del Leone, è attivo dal 2010 il Centre darchives de Terre Blanche, nato dAlla riqualificazione di un ex stabilimento PSA. Oggi custode dellheritage Peugeot e degli altri marchi francesi del gruppo, raccoglie tra le sue mura documenti, materiale pubblicitario e audiovisivo, ma anche centinaia di automobili in un suggestivo caveau, di cui trovate alcuni esemplari con le loro caratteristiche nella nostra galleria ...

Alla scoperta di Vigil : The Longest Night - un Bloodborne in 2D in arrivo su PC e console : Il publisher Another Indie e lo sviluppatore Glass Heart Games hanno annunciato Vigil: The Longest Night, un platform d'azione 2D che assomiglia più o meno a Bloodborne in 2D con Salt and Sanctuary aggiunto al mix. Il titolo sembra anche ricordare la serie Castlevania. In altre parole, evoca alcuni dei giochi più amati dai fan. Vigil: The Longest Night è in sviluppo per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e uscirà all'inizio del 2020. La ...

Cinture - lacrime e sedie take-away : Alla scoperta del wrestling : WWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: alla scoperta del wrestlingWWE SummerSlam: ...

Estate : 6 italiani su 10 si dedicheranno Alla riscoperta del piacere della colazione : Una vita frenetica caratterizzata da ritmi estenuanti, tra impegni lavorativi improrogabili e routine quotidiana, l’obbligo di rimanere costantemente reperibili ed iperconnessi. Oltre il 70% degli italiani riconosce in questi elementi le cause di una vita insoddisfacente, andando ad identificare l’Estate come un’occasione per recuperare il tempo perduto (53%), potersi quindi dedicare ad attività accantonate a causa della quotidianità. La ...

Commessa viene scoperta mentre ruba denaro dAlla casa - il titolare invece di licenziarla decide di aumentarle lo stipendio : Un fatto incredibile accaduto in un ipermercato italiano. Il titolare dell’esercizio commerciale aveva capito che c’era qualcosa che non andava nella sua attività. In particolare, i riscontri serali, facevano sempre più evidenziare che c’erano continui ammanchi nella casse. Il titolare del negozio ha deciso allora di affidarsi a un investigatore privato che prima ha suggerito di installare delle telecamere nascoste nel supermercato poi ha ...

Astro Ring - Alla scoperta dei pianeti e dell’universo : nei boschi della Tofana un percorso didattico-naturalistico ideale per tutta la famiglia : Le vacanze in famiglia sono un momento per recuperare energie insieme e per condividere nuove esperienze per un ritorno alla vita quotidiana rigenerato e arricchito. Meglio ancora se lo si può fare immersi nella natura. L’Astro Ring e l’Osservatorio Astronomico di Col Druscié in Tofana sono la meta ideale per passeggiare in spensieratezza nei boschi e scoprire assieme il fascino dei pianeti e dell’universo. È questa una delle speciali proposte ...

David Beckham in bici Alla scoperta della Puglia : la vacanza è in famiglia : David Beckham e famiglia in vacanza in Puglia. Una passeggiata in bicicletta, la cena in famiglia con tanto di scarpetta e il relax regalato dal panorama di Savelletri. David Beckham e la moglie, l’ex Spice Girls Victoria, sono in Puglia insieme ai quattro figli – Broklyn, Romeo, Harper e Cruz – per una vacanza ristoratrice nel resort di lusso Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. L’ex calciatore di Manchester United, ...

A Napoli i papirologi da tutto il mondo Alla scoperta dei testi antichi di Ercolano : Il 6 e il 7 agosto alla Biblioteca Nazionale di Napoli i papirologi più importanti del mondo per due giornate di studio all’Officina dei Papiri Ercolanesi per ammirare i famosi rotoli carbonizzati ritrovati nella Villa dei Pisoni, ad Ercolano, che conservano importanti testi di autori della cultura classica, da Epicuro a Filodemo di Gadara, passando per Lucio Anneo Seneca.Continua a leggere

Lamborghini Avventura 2019 : Alla scoperta delle Isole Lofoten a bordo di Huracán EVO : Dopo Andalusia, Transilvania, fiordi norvegesi e Islanda, è stata scelta nuovamente la Norvegia e le Isole Lofoten, come...

Museo Archeologico di Reggio Calabria e Planetarium Pythagoras insieme ‘Alla scoperta’ delle onde gravitazionali : Il Planetarium Pythagoras torna sul terrazzo panoramico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in occasione delle aperture serali dell’Ente. Giovedì 1 agosto alle ore 21.00, infatti, Mary Tringali, astrofisica, terrà una conferenza dal titolo: “onde gravitazionali: cosa sono, esattamente, questi segnali, e perché sono tanto importanti da valere un Nobel? Come si rilevano, e che cosa possono aiutarci a scoprire queste ...