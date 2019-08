Elvis Presley sarà una spia in una nuova serie animata

Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019) A 42 anni dalla morte del re del rock and roll, Netflix sta lavorando a un nuovo progetto dedicato alla figura di. L’idea è quantomeno originale: si tratterà infatti di unaper adulti intitolata Agent King, prodotta dalla moglie Priscillae da John Eddie. Negli episodi vedremo infatti il cantante abbandonare la classica tuta bianca per adottare i panni di un agente segreto del governo. Nellarealizzata da Sony Pictures Animation,entrerà sotto copertura in un’agenzia governativa per diventarea tutti gli effetti, con l’obiettivo di sconfiggere le forze del male che minacciano gli Stati Uniti. Dovrà però conciliare il suo lavoro quotidiano come stella della musica. “Quando era ragazzo,ha sempre sognato di diventare un supereroe che combatte contro il crimine e salva il mondo. Agent King gli permetterà ...

