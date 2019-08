Gazzetta | Dal successo del riciclo dei calciatori pregiati può nascere un circolo virtuoso

Gazzetta e il caso Fiorentina : “Chiesa a un passo dalle lacrime” : La Gazzetta torna sullo scontro tra la Fiorentina e Chiesa sulla questione contratto. Sulla scena del pullman in riva al fiume Hudson. Scrive oggi la Gazza: “Ora sul famoso meeting andato in scena martedì a mezzogiorno nel retro del pullman della squadra, sul molo di Weehawken nel New Jersey, emergono dettagli che descriverebbero un contesto sicuramente non semplice. Joe Barone lo avrebbe affrontato in modo duro. Raccontano che il braccio ...

Gazzetta : CR7 assolto dal reato penale perché non si può provare la violenza sessuale : Cadono le accuse per Cristiano Ronaldo. Come riportato ieri sera, il campione portoghese è stato assolto alle accuse di stupro a Mayorga dopo la riapertura dell’indagine ad ottobre scorso La Gazzetta dello Sport riassume le tappe prima dell’annuncio di ieri dell’archiviazione Ci sono voluti 9 mesi per arrivare a questa conclusione: l’indagine per stupro era stata riaperta ad ottobre scorso, quando Mayorga, 34enne del Nevada, ...

Gazzetta su Icardi : “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina”. Il braccio di ferro : Gazzetta su Icardi: “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina” Gazzetta su Icardi: “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina”. Si inasprisce la sfida di calciomercato per l’ attaccante argentino. Le prime due classificate delle ultime stagioni si contendono il bomber argentino a suon di offerte, incontri segreti e strategie. L’ Inter, però, preferirebbe che ...

Gazzetta : 5 milioni separano Elmas dal Napoli : Tempo di calciomercato per la Gazzetta dello Sport che riprende il possibile acquisto del Napoli di Elmas. Ma mentre nei giorni scorsi sembrava praticamente fatta per il macedone, la trattativa ha improvvisamente subito una battuta d’arresto complice 5 milioni di differenza tra la richiesta del Fenerbahce e l’offerta del Napoli. Era parso che la trattativa per Eljif Elmas fosse alle battute finali. Ma anche per il centrocampista del ...