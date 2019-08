Tuttosport | Napoli-Icardi | intesa sui diritti d’immagine | saranno condivisi

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2019) Tempo scaduto, questo avrebbe detto Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara secondo l’edizione odierna di. Il presidente delnon ha altro tempo da perdere e concede questo ultimo week end di riflessione a Mauro prima di virare verso un altro attaccante. Un altro weekend per riflettere, l’ultimo, e poi da lunedì prendere o lasciare. E’ il messaggio, garbato, ma deciso, che De Laurentiis ha lanciato a Wanda Nara nel corso del colloquio telefonico avuto con l’agente di Maurodalla sua barca al largo delle isole Eolie. Non è un ultimatum, bensì una soglia oltre la quale il club azzurro non potrà più attendere il bomber argentino, per poi virare su di un’alternativa richiesta da Ancelotti per il ruolo di punta centrale Non c’è tempo per i capricci, tutto è stato già discusso e risolto, anche il problema dei benedettid’immagine e adesso serve ...

