M5S | Con la Lega mai dire mai | Salvini via dal Viminale Governo col Pd? Buone

Luigi Di Maio presidente del Consiglio - anche il M5S smentisce : “Fake news creata ad arte” : L'ipotesi secondo cui Matteo Salvini avrebbe proposto a Luigi Di Maio di fare il presidente del Consiglio in un nuovo accordo di governo tra Lega e M5s viene smentita dallo stesso ministro del Lavoro, oltre che dal Movimento 5 Stelle. Di Maio parla di "fake news su futuri ruoli e incarichi, assurdità veicolate ad arte".Continua a leggere

Durigon (Lega) : "Avanti con il M5S? Fatte molte cose buone - vediamo..." : La strategia di Matteo Salvini per ottenere le elezioni politiche anticipate. L'ipotesi di un governo M5S-Pd. Il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le alleanze nel Centrodestra in... Segui su affaritaliani.it

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5S-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Conte si ricandida premier. Ma con una maggioranza M5S-Pd : La lettera di ferragosto pubblicata dal premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook apre un nuovo capitolo nella strana crisi di governo. In un lungo post, indirizzato al ministro dell'Interno Matteo Salvini, il presidente del Consiglio ha presentato pubblicamente il Contenuto della comunicazio

Crisi di governo - Delrio suggerisce la via al Pd : “Con il M5S serve un accordo alla tedesca. Reddito di cittadinanza? Ha luci e ombre” : Un nuovo contratto di governo sul modello di quello che da tanti tiene in piedi la Grosse Koalition e i governi Merkel in Germania. Ma questa volta avendo “chiara l’idea di cosa serve al Paese”. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, traccia la strada che a suo avviso il Partito democratico dovrà percorrere per arrivare a un’intesa con il Movimento 5 stelle. “Ciò che serve è un accordo alla tedesca, come ...

M5S - i veri numeri del ribaltone. Quanti sono i grillini pronti a tradire : equilibri sconvolti : Solo gli sciocchi non cambiano idea. E i Cinquestelle forse sono un po' sprovveduti, ma fessi no. Da quando hanno capito che la crisi poteva trascinarli in un baratro chiamato urne anticipate, i grillini hanno smesso di fare gli schizzinosi. Fino a un mese fa Luigi Di Maio diceva «mai con il Pd». Or

Pensioni ultime notizie : scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” : Pensioni ultime notizie: scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” L’alta tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle avrà certamente ripercussioni sulle misure attuate da questa legislatura. Ne è convinta Elsa Fornero: l’ex ministro del Lavoro ha parlato in particolare di reddito di cittadinanza, misura verso la quale non esprime troppe contrarietà nonostante alcune criticità da risolvere, e Quota 100, che potrebbe avere ripercussioni importanti ...

Silvio Berlusconi presidente della Repubblica - tutto vero. La voce che gira alla Camera - l'incubo di M5S e Pd : Dietro al governo M5s-Pd c'è l'incubo (grillino) di Silvio Berlusconi. Ad ammetterlo, in una intervista per certi versi sconcertante a Repubblica, è il deputato pentastellato Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari istituzionale della Camera. Leggi anche: "Ora è pentito ma la frittata

Salvini : "Finita con M5S? Vedremo...". Di Maio : "È pentito ma la frittata è fatta" : "Bugia. È falso. È una bugia che io abbia mai detto al presidente Conte di voler staccare la spina al governo". Matteo Salvini, in conferenza stampa a Castel Volturno al termine della riunione del Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza, dopo il botta e risposta via Facebook con il presidente del Consiglio sul caso Open Arms, afferma che, nella sua lettera, "il presidente Conte mi attribuisce cose che non ho detto". ...

Open Arms - Giorgia Meloni bombarda Conte e Trenta : "Prove tecniche di governo Pd-M5S" : "Prove tecniche di governo Pd-M5s in nome delle porte aperte all'immigrazione illegale di massa". Giorgia Meloni la pensa come Matteo Salvini e "pizzica" il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: "Dopo mesi di silenzio, improvvisamente si anima e non firma il divieto di ingresso nelle acque territ

Crisi - Salvini : “Dialogo con M5S? Secondo me non c’è possibilità. Mio telefono sempre acceso” : “Secondo me non c’è possibilità, poi se qualcuno vuole dialogare io sono qua, sono la persona più paziente del mondo e il mio telefono è sempre acceso e in questi giorni squilla parecchio”. Così il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se ci fosse ancora la possibilità di un’apertura ai 5S. Salvini più volte ha evitato di rispondere in maniera diretta. “Ogni giorno ha la sua ...

Richiamo di Conte a Salvini : «Ennesima prova di sleale collaborazione» E c’è un messaggio nascosto per M5S-Pd : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Governo Pd-M5S? Convergenze su salario minimo e fisco. Ma Tav e democrazia diretta dividono : In Parlamento i numeri ci sono e sia nel Pd che fra i Cinque stelle - nonostante distinguo e condizioni non manchino - comincia a prendere quota l’ipotesi di formare una nuova maggioranza alternativa a quella giallo-verde un po’ sulla falsa riga dell’asse europeo che ha portato al voto comune su Ursula von Der Leyen. Ma su quali basi programmatiche potrebbe nascere un Governo giallo-rosso?