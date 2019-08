Austria | l’ex vice-cancelliere Strache accusato di corruzione | l’estrema destra e i

(Di mercoledì 14 agosto 2019) L’estremaca puntava a mettere le mani sul gioco d’azzardo e sul suo enorme giro d’affari. Su questo indagano le autorità che lunedì hanno perquisito le case delco Heinz-Christiane del suo numero due Johann Gudenus, le stesse persone coinvolte nell’Ibiza-gate che ha provocato la caduta del governo Kurz.leader del partito di estremaFpoe, il suo braccio destro e altre 4 persone sono accusate didalla procura di Vienna. Tra le case perquisite c’è infatti anche quella del politico Fpoe Peter Sidlo, nominato la scorsa primavera nel consiglio di amministrazione di Casinos, la più importante società di gioco d’azzardo del Paese. Secondo chi indaga, in cambio di quella nomina il partito di estremaaveva promesso all’azienda Novomatic delle modifiche alla legge che ...

